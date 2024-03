Sono 47 i progetti selezionati grazie al bando da 100mila euro del Comune per contributi ad attività

Il bando era rivolto a micro e piccole imprese per il finanziamento di azioni ed interventi volti alla cura e miglioramento degli spazi, all’implementazione di servizi immateriali e materiali per clienti e city users, al miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità.

Si tratta di un’azione voluta dal Sindaco anche a seguito di diversi sopralluoghi e incontri con gli stessi commercianti della zona nei mesi scorsi.

Sono stati finanziati tutti i progetti presentati, sia dai singoli (38) che da più esercizi in forma associata (9). Di questi, 26 sono esercizi di vicinato, 7 pubblici esercizi, 11 attività di servizio, 3 attività laboratoriali o artigianali.

Circa la metà dei progetti (23) riguarda l’acquisto di attrezzature per l’attività, 15 sono interventi per il miglioramento dell’estetica dell’attività, 9 invece gli interventi per la riduzione dei consumi energetici.

Tra gli interventi finanziati ci sono: installazione di sistemi di videosorveglianza e presenza di assistenti alla security; eliminazione di barriere architettoniche; pulizia dei muri, illuminazione e attività di cura dell’area circostante; acquisto di attrezzature per migliorare l’accoglienza ai clienti. E ancora: l’avvio di consegne a domicilio attraverso l’acquisto di cargo bike; interventi di abbellimento con illuminazioni e stampe e creazione di un nuovo punto di aggregazione da parte di alcune attività nel mercato Albani; la realizzazione di un sito dedicato alle strade degli artisti accessibile con QR Code; la creazione di strumenti digitali per la comunicazione nel campo della moda.

Il contributo massimo riconosciuto è di 4mila euro per operatori singoli e fino a 10mila per quelli in forma associata.