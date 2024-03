Appuntamento in programma nella mattinata presso l’Accademia Militare di Modena

Si terrà oggi, 12 marzo, dalle ore 09.30 alle 12:30, l’assemblea del Nuovo Sindacato Carabinieri Emilia Romagna, presso l’Accademia Militare di Modena.

“Un momento importante, un ulteriore tappa che si aggiunge al lungo e costante “cammino sindacale”, che vede ogni giorno l’impegno convinto di una folta schiera di dirigenti coraggiosi e determinati. Le notizie di cronaca che hanno recentemente riguardato un Ufficiale in servizio proprio nell’Accademia Militare testimoniano quanto la “sindacalizzazione” delle forze armate e di polizia ad ordinamento militare siano essenziali ed irrinunciabili per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori militari, come per bilanciare, prevenire e contrastare, anche con il coinvolgimento delle Autorità preposte, i potenziali fenomeni di omertà, persecuzione discriminazione, violenza, sopraffazione, abuso che mai possono essere giustificati o ammessi schermandocisi dietro il “senso del dovere”, della “fedeltà, dell’obbedienza o dell’onore”. L’impegno sindacale è anche quello di prevenire o impedire il diffondersi di una subcultura torbida e deviata, alimentata cioè da avversione reciproca, faziosità e proselitismo” – commentano Morgese, segretario Generale e Di Virgilio, aggiunto N.S.C. Emilia Romagna.

All’assemblea interverranno anche numerosi altri dirigenti e il Segretario Generale Nazionale Massimiliano Zetti.