A provocare il rogo sarebbe stato il cortocircuito di una stufetta elettrica posizionata nella camera da letto

Non ce l’hanno fatta Stefania Alexandra Nistor e i suoi tre bambini: il rogo scaturito questa notte nell’appartamento in cui vivenano, in una palazzina di via Bertocchi 55, a Bologna, non ha lasciato loro scampo. La giovane mamma 31enne, di origine romena, sarebbe deceduta durante il trasporto all’ospedale Maggiore; i tre bambini – due gemellini di 2 anni e una di 6 – già nell’abitazione per le inalazioni di fumo. Fatale, infatti, è stato il monossido di carbonio che ha invaso le stanze.

Intervenuti prontamente sul posto, in zona Battindarno, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118. Messo sotto sequestro l’appartamento e avviate indagini per accertare le dinamiche. Sotto choc il padre dei tre bambini, che non viveva in via Bertocchi: arrivato sul luogo della tragedia è stato portato in ospedale per un malore.

“Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia. Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza” – commenta il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.