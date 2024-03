L’azienda è risultata vincitrice della selezione al programma “Call 4 Tech & Solution”, per la challenge Gruppo Energetica – “Zero Metano Community”

Nei giorni scorsi il sindaco Marco Panieri e l’assessore allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini hanno incontrato Nicolò Franceschi e Caterina Ambriola, rispettivamente Founder e Responsabile marketing della start-up Pineapp srl di Imola.

L’azienda è risultata vincitrice della selezione al programma “Call 4 Tech & Solution”, per la challenge Gruppo Energetica – “Zero Metano Community”. La selezione è avvenuta tramite avviso pubblico indetto dalla Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con il partner di progetto Almacube s.r.l., per la selezione di tre Start-Up, Spin-Off e/o PMI innovative, dette innovation partners, con sede legale e operativa in Italia o all’estero interessate alla partecipazione al programma di Open innovation, prima edizione, finalizzato ad integrare all’interno dei processi aziendali soluzioni e tecnologie abilitate e/o portabili su rete 5G, e/o una o più delle tecnologie emergenti (ad esempio: Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Blockchain).

Gli innovation partners selezionati devono rispondere alle sfide di innovazione lanciate dalle tre imprese selezionate nel precedente Avviso pubblico “COBO Open Innovation”4, denominate innovation seekers.

“Abbiamo voluto incontrare personalmente questa start-up del territorio che si è distinta nella “call” della Città Metropolitana di Bologna nel progetto CTE-Casa delle Tecnologie emergenti e che sta sviluppando modelli sull’intelligenza artificiale, perché uno degli obiettivi dello sviluppo economico di questo territorio è quello di favorire la nascita anche di nuove imprese e il loro insediamento nel circondario per garantire un futuro al tessuto economico di questo territorio” hanno dichiarato il sindaco Marco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini