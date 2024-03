La cerimonia si è svolta, come da tradizione, al monumento posto nell’androne del palazzo comunale

Come ogni anno, nei giorni scorsi il Comune di Imola ha preso parte, insieme alla Sezione di Imola dell’Associazione Mazziniana Italiana, alla commemorazione per l’anniversario della morte di Giuseppe Mazzini (10 marzo 1872), svoltasi al monumento posto nell’androne del palazzo comunale, ove è stata deposta una corona di alloro.

“Imola è una città molto legata alla figura di Giuseppe Mazzini, uomo politico colto e determinato, certamente tra i padri della Patria. Le sue idee e la sua determinazione hanno contribuito in maniera decisiva alla costruzione dell’Italia unita. Considerava l’unità di Italia condizione necessaria per l’esistenza e il progresso della nazione e la Repubblica come la forma migliore di governo per esprimere in tutta la sua pienezza la volontà del popolo” sottolinea il vice sindaco Fabrizio Castellari, che ha preso parte alla cerimonia, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, insieme al presidente della Sezione di Imola dell’’Associazione Mazziniana Italiana, Federico Fiumi ed altri associati.