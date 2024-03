Castello (Nuovo Sindacato Carabinieri): «Ai colleghi ci pensiamo noi»

«Voltarsi dall’altra parte è un’omissione, fare il proprio lavoro è “da violenti”. Noi non ci stiamo e non tolleriamo che anche un altro solo collega finisca nel tritacarne mediatico. Dopo l’ennesima gogna per gli ultimi fatti di cronaca avvenuti a Modena, che come sempre portano alla ribalta alcuni frame e non l’interezza dei fatti, oltre alla tutela legale che da sempre forniamo ai nostri colleghi, ci teniamo ad evidenziare che il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) ha già intrapreso una serie di attività ed eventi finalizzati alla formazione a più livelli e su diversi ambiti, tra cui la difesa professionale personale».

Lo dichiara Ilario Castello, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC).

«Proprio nei giorni scorsi ho avuto il piacere di inaugurare un percorso di formazione con l’ausilio della scuola KMA di Manuel Spadaccini ed i suoi collaboratori, che hanno proposto uno stage intensivo di 3 ore, dal quale i colleghi che hanno partecipato, sono usciti sicuramente provati dall’intensità dell’addestramento, ma più sicuri dei mezzi e delle tecniche affrontate e provate a ripetizione. Il sindacato – dice Castello – in nessun modo vuole sostituirsi ai corsi di formazione, ma sicuramente può dare giuste nozioni e utili strumenti per affrontare le aggressioni e le situazioni operative che giornalmente ci interessano. Inutile girarci intorno: oggi, più di ieri, bisogna sviluppare ed ampliare la formazione, soprattutto nell’ambito della difesa personale professionale, e questo percorso, avviato in Lombardia e che si svilupperà a livello nazionale, ha proprio questo come obiettivo. Ai colleghi ci pensiamo noi, senza troppi complimenti».