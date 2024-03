Il lavoro del Comune per la collettività in un numero speciale del giornale comunale e in un incontro pubblico mercoledì 20 marzo

E’ in uscita il numero 164 di InComune, dedicato al Consuntivo di Mandato: un focus su quanto realizzato nel mandato amministrativo 2019 – 2024, con lo sguardo anche al precedente mandato 2014 – 2019, durante il quale sono state messe le premesse per tanti impegni portati a termine in questi anni.

Il Consuntivo sarà anche tra i temi di un incontro pubblico Mercoledì 20 marzo 2024 alle 20.45 al PAS – Sala Cutuli, con gli interventi della Sindaca Belinda Gottardi e della Giunta comunale (allegato l’invito).

Dieci anni di governo locale segnati dall’impronta di una sindaca, Belinda Gottardi, che lascia una eredità importante: la scuola primaria di via Loi terminata, il PAS con la nuova Biblioteca comunale, il Polo sicurezza anch’esso praticamente terminato con la Polizia Locale già insediata, mentre è partito il cantiere della nuova avveniristica scuola media: la Sindaca a tale proposito afferma: “il nostro sostegno ai giovani, che si concretizza con tante iniziative, viene ben rappresentato da questi modelli architettonici emblematici sul piano della funzionalità e della bellezza. Lasciamo in eredità anche il grande lavoro fatto sulle mobilità sostenibile: la rete di piste ciclabili rappresenta un collegamento sicuro tra le frazioni e il capoluogo, sul piano del trasporto pubblico dobbiamo ragionare dentro un quadro più ampio e stiamo lavorando al piano metropolitano per la mobilità sostenibile. Lo sviluppo urbanistico di Castel Maggiore è stato governato negli ultimi 30 anni con l’obiettivo di creare una città pienamente vivibile, con grandi aree verdi, piste ciclabili, percorsi pedonali protetti e separati dalla viabilità motorizzata: chi abita nel centro urbano a Castel Maggiore e Trebbo di Reno trova un parco pubblico nel raggio di 300 metri da casa. In questo mandato credo che ci siamo mossi con coerenza con queste premesse, perché abbiamo conseguito un radicale contenimento del consumo di suolo riducendo le vecchie previsioni urbanistiche, ora lavoriamo con i nuovi strumenti di progettazione per favorire la riqualificazione edilizia e la rigenerazione urbana. Infine, tra le cose che lasciamo in eredità e in particolare ai giovani, c’è l’assenza di debiti della nostra città: le opere pubbliche sono finanziate con le risorse rese disponibili dal bilancio o con fondi dello Stato, della Regione, del PNRR ottenuti lavorando con metodo e competenza, mentre le spese correnti sono in equilibrio con le entrate correnti”.

Si sta terminando la caserma dei Carabinieri e tra i lavori in corso d’opera sicuramente è da menzionae la nuova scuola d’infanzia in via Loi, mentre sono state poste le premesse amministrative per avviare la realizzazione della nuova Casa della Salute.

Opere importanti realizzate e investimenti programmati, bilanci sani, una forte inclinazione alla promozione culturale intesa non solo come intrattenimento, ma anche come volano per lo sviluppo, in anni attraversati da eventi via via più gravi: dal disastroso alluvione del 2019 con la rottura dell’argine del Reno al Covid alla guerra in Europa con l’attacco all’Ucraina del 2022.

Per la Sindaca Gottardi “Proprio il susseguirsi di emergenze ha fatto emergere la forza e la coesione della nostra società: di fronte a sfide aggiuntive, che sono andate ben oltre la normale programmazione amministrativa, nelle crisi e nelle difficoltà abbiamo potuto registrare una grandissima risposta della cittadinanza. La solidarietà, la mobilitazione, la pronta adesione agli appelli dell’ente locale, ci hanno fatto scoprire quello che in realtà sapevamo già: la capacità di resilienza e adattamento deriva dal lavoro che si è fatto e si fa sulla solidarietà, sulla città bene comune, sulla relazione empatica e costante con cittadini e cittadine, singoli e raccolti in associazioni. E’ la visione, coltivata in tempo di pace, di una città e di una pubblica amministrazione capace di stare dentro di essa, il volto umano di una politica spesso bistrattata che è servizio al cittadino, dialogo e condivisione”.

Il numero 164 di InComune con il Consuntivo di mandato sarà distribuito nei prossimi giorni a tutte le famiglie e agli esercizi commerciali, ma è già scaricabile in pdf o sfogliabile on line.