Nel primo caso i lavori servono alla messa in sicurezza della strada dopo i danni delle alluvioni del maggio 2023; nel secondo a rendere più fruibile il piazzale, durante tutto l’anno, da parte del pubblico degli eventi, dei residenti e dei fruitori del traffico urbano ed extraurbano

Il Comune ha approvato due importanti interventi di manutenzione straordinaria su strade e piazzali, che riguardano sia il centro urbano sia le frazioni. Il primo consiste nei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle funzionalità di via Di Dozza, il secondo nei lavori di manutenzione straordinaria del piazzale di via Malsicura.

Manutenzione straordinaria di via Di Dozza

La via Di Dozza è una delle strade imolesi, a confine con Castelguelfo, tra Sasso Morelli e Sesto Imolese, che sono state interessate da smottamenti e dissesti del manto, a seguito delle alluvioni del maggio 2023. Si rendono pertanto necessari lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sua piena funzionalità, in sicurezza.

Gli interventi previsti sulla sede viabile di proprietà del Comune di Imola, consistono nel ripristino della pavimentazione in asfalto con lo scopo di rendere più sicura la viabilità nei tratti puntuali che presentano criticità viabili più marcate, dovute appunto alle alluvioni. I lavori prevedono il ripristino dei dissesti su un’area molto ampia di strada, attraverso il rifacimento del binder e del tappeto d’usura e il risanamento dei punti più critici. Il tutto allo scopo di tutelare la fruibilità, in sicurezza, del percorso stradale da parte dei residenti e del traffico urbano ed extraurbano.

Il quadro economico complessivo ammonta a 100 mila euro, che saranno finanziati sulla base dell’ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’avvio dei lavori è previsto nei prossimi giorni, con una durata di circa 3 settimane.

Manutenzione straordinaria del piazzale di via Malsicura

Formula Imola S.p.a. Società partecipata di CON.AMI, che gestisce l’impianto sportivo immobiliare denominato “Polo funzionale Autodromo di Imola” ha evidenziato la necessità di effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria nelle aree di Via Cappelli, via Musso e via Ascari, esterne all’impianto sportivo, propedeutici allo svolgimento del Gran Premio di Formula 1. Nello specifico, l’intervento sul piazzale di via Malsicura a fianco dell’antistadio “Romeo Galli” consiste nella realizzazione della pavimentazione in asfalto, sulla superficie attualmente ghiaiata, per consentire un utilizzo più comodo per gli utenti ed in particolare per le persone con difficoltà motorie sull’area che da qualche anno viene utilizzata come “fanzone”, in occasione di eventi con alta affluenza di pubblico.

L’intervento consiste nella scarifica della superficie per una profondità di 8 cm e nella successiva posa di binder per la riasfaltatura (la superficie interessata è di circa 3770 mq) e nella demolizione di un piccolo corpo di fabbrica (di dimensioni 2.50×2.00), un tempo adibito a bagno pubblico, inutilizzato da anni.

La spesa per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria del piazzale in via Malsicura presenta un quadro economico complessivo che sfiora i 140 mila euro (€ 143.979,21 IVA inclusa). A pagare la spesa per questo intervento sarà la Società Formula Imola S.p.A.

Questo intervento non sarà funzionale solo al Gran Premio di F1 2024, ma consentirà una migliore fruizione, in sicurezza, in generale di tutto il piazzale, durante tutto l’anno, da parte del pubblico degli eventi, dei residenti e dei fruitori del traffico urbano ed extraurbano.

I lavori sono cominciati nei giorni scorsi, con la demolizione del piccolo corpo di fabbrica adibito un tempo a bagno pubblico e con l’intervento di scarifica della superficie del piazzale di via Malsicura e proseguiranno la prossima settimana, per essere completati quanto prima.

“La riqualificazione di Piazzale Malsicura e via Romeo Galli era un intervento necessario da tempo per un’area strategica per la vita cittadina e in occasione dei grandi eventi. Si inserisce in uno sforzo molto importante che si sta facendo in modo congiunto insieme altri enti nell’anno in corso per circa 3.200.000€ investiti. Ci sono numerose situazioni da recuperare, in particolare nel forese e a seguito di alcuni danneggiamenti dovuti dalle alluvioni dell’anno scorso, in questo caso nello specifico partono oltre 100.000€ di lavori su Via Di Dozza, stanziati dalla Struttura Commissariale. Rispetto al passato c’è un nuovo approccio per la gestione e il mantenimento del patrimonio pubblico stradale, che ricordo essere composto per oltre 700 km di strade e 100 km di piste ciclabili” sottolinea il sindaco Marco Panieri.