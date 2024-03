Spazi più ampi, una postazione aggiuntiva e più tempo a disposizione dei cittadini che potranno ricevere maggiore assistenza nel punto di riferimento per il territorio della montagna

Una nuova casa per lo sportello clienti di Hera a Vergato. Il punto di riferimento per la comunità locale e per i clienti del territorio della montagna ha traslocato dalla sede di via della Repubblica per spostarsi al numero 59 di Galleria I Maggio. Martedì 19 marzo si è tenuta l’inaugurazione dei nuovi locali da parte del Sindaco di Vergato, Giuseppe Argentieri, e del responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm, Marco Impiglia.

I cittadini e le aziende avranno dunque a disposizione un punto di riferimento potenziato, spazi più ampi e tre postazioni (una in più rispetto a prima) a cui rivolgersi per ogni richiesta relativa ai servizi del Gruppo Hera: gas, energia elettrica e servizio idrico. Il potenziamento del servizio permetterà orari più ampi di apertura: da oggi ci si potrà recare allo sportello il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16; il martedì dalle 8 alle 13; e il venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Allo sportello si potranno effettuare, per esempio, nuovi allacci e contratti, richiedere informazioni sulle bollette e consultare gli operatori per ottenere una consulenza energetica completa per consumi più consapevoli.

Con l’ampliamento e una sede più grande, lo sportello di Vergato arricchisce ulteriormente l’offerta di servizi per i residenti e per i cittadini delle comunità che fanno parte dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese. Sul territorio della Città metropolitana di Bologna la rete al servizio della clientela può contare su 16 sportelli su un totale di oltre 70 presenti in tutta l’Emilia-Romagna.

“L’apertura di questo spazio, più grande e confortevole, vuole rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze di una clientela in aumento, anche alla luce dell’esito della gara nazionale che ci ha affidato nuovi clienti domestici non vulnerabili per quanto riguarda il servizio di energia elettrica a tutele graduali – commenta il responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm, Marco Impiglia –. L’iniziativa rientra inoltre nel vasto programma di investimenti sui canali di contatto, che riserva grande importanza alla relazione umana e dunque al tradizionale servizio di sportello, sempre gradito dai cittadini”.

“Per il comune di Vergato avere uno sportello locale più ampio e accogliente è fondamentale –commenta il Sindaco di Vergato, Giuseppe Argentieri –. Questo spazio è un punto di riferimento, in particolare per anziani e famiglie non solo del nostro Comune ma anche dei territori limitrofi. Il confronto positivo che ha da sempre contraddistinto i due Enti ci ha permesso di identificare insieme il capoluogo come luogo ideale per l’ubicazione dello sportello migliorando quindi la precedente accessibilità per tutte le fasce di utenza”.

Servizio a tutele graduali, soluzioni energetiche e consulenze personalizzate

Oltre a rivolgersi allo sportello per richiedere informazioni e supporto su tutti i servizi acqua, luce e gas (allacci, operazioni contrattuali, bollette), i cittadini che hanno il servizio elettrico ancora sul mercato tutelato potranno richiedere anche informazioni sul passaggio al servizio a tutele graduali. Nel Bolognese, infatti, a partire dal 1° luglio, il Gruppo Hera, attraverso la controllata Hera Comm, sarà il nuovo gestore del servizio elettrico a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili (circa 79.000 punti di fornitura nel territorio metropolitano), a fronte dell’aggiudicazione della gara nazionale indetta dall’Acquirente Unico.

Famiglie e aziende interessate, inoltre, possono richiedere gratuitamente allo sportello una consulenza energetica completa per migliorare l’efficienza dei propri consumi, per conoscere meglio il portafoglio di offerte luce e gas tutte 100% sostenibili di Hera Comm, ma anche per valutare caratteristiche e vantaggi di prodotti e servizi a loro disposizione e intraprendere il proprio percorso di transizione energetica. Da tempo, infatti, Hera Comm ha esteso la propria gamma di soluzioni sostenibili, che comprende prodotti per il monitoraggio dei consumi e il risparmio di energia come Hera Led ed Hera Thermo, per riscaldare/raffrescare gli ambienti in modo efficiente come Hera Caldaia, Hera Clima, Hera Scaldacqua e per produrre direttamente la propria energia dal sole, come Hera Fotovoltaico, la proposta chiavi in mano, disponibile anche con sistema di accumulo.

Oltre agli sportelli fisici, i clienti hanno a disposizione anche il Servizio Clienti (800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende), operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, e i canali digitali sempre attivi come i servizi Hera On Line e la app My Hera.