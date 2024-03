L’area dedicata allo sport nel verde è ospitata presso il Parco Via Luca Ghini

È stata inaugurata sabato 23 marzo la grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A., alla presenza della Sindaca Beatrice Poli, dell’Assessore allo Sport Filippo Vega, di Claudio Leone – moderatore, Antonella Luminosi – Coordinatrice del Progetto di Sport e Salute S.p.A., Valentina Monducci – Presidente ASD Z. Fitness e dei Testimonial Sportivi Simone Cerasuolo e Federico Poggio atleti della Nazionale Italiana di Nuoto e Carlotta Giovannini campionessa olimpionica di ginnastica artistica.

Il Comune di Casalfiumanese è il primo comune della Città Metropolitana di Bologna a realizzare il progetto aderendo alla “LINEA DI INTERVENTO 1” del bando promosso dalle Associazioni Sport e Salute S.P.A. e ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

L’area attrezzata sarà gestita dall’ASD Z. Fitness di Valentina Monducci che la metterà a disposizione di tutti, gestirà tempo e spazio a favore delle altre ASD/SSD del territorio, senza dimenticare l’open use.

“Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti a questa inaugurazione. In particolare, un sentito ringraziamento ai testimonial sportivi Simone Cerasuolo, Federico Poggio e Carlotta Giovannini che con la loro presenza sottolineano un elemento essenziale ovvero che lo sport non è solo un principio ma un modello da seguire. E noi come Amministrazione crediamo nello sport e nei benefici che esso comporta. Abbiamo lavorato in questa direzione. Questo è un ulteriore tassello che realizziamo per la crescita della nostra comunità, un’opera di grande valore e utilità per il territorio e per i cittadini. Con questa nuova area attrezzata consegniamo al nostro paese uno spazio inclusivo dove praticare sport, dotata di attrezzature moderne e gratuite” – commenta la Sindaca Beatrice Poli.