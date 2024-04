La bella iniziativa è stata voluta per sensibilizzare sull’autismo

Una panchina dipinta di blu al parco Arboreto di via del Pilastro 6/4. Domenica 7 aprile infatti, i ragazzi autistici con le loro famiglie, si dedicheranno alla pittura di una panchina di colore blu come forma di sensibilizzazione sull’autismo, che andrà ad aggiungersi a quella dipinta di rosso contro la violenza sulle donne. Queste due opere fanno parte di un progetto chiamato “Viale delle panchine parlanti” che sta mettendo a punto la Casa di quartiere Ca’ solare di via del Pilastro 5 e che si prenderà cura anche della manutenzione.

La giornata di domenica 7 aprile è nata anche grazie al sostegno dell’iniziativa solidale “+ vicini”, una raccolta fondi a favore di ANGSA (associazione nazionale genitori soggetti autistici), da parte di Coop Alleanza e ai volontari di Cittadinanza attiva Borgata Pilastro Vecchio.

In futuro, oltre alla realizzazione del “Viale delle panchine parlanti”, saranno organizzati incontri di informazione sull’autismo rivolti a tutta la cittadinanza e create nuove attività e momenti di incontro per far sentire le famiglie meno sole.

L’associazione ANGSA, che da anni favorisce l’informazione e la formazione degli operatori, dei genitori e dei volontari, lavora su obiettivi come autonomia ed inclusione, compreso un altro importante fine come quello di stimolare le istituzioni a migliorare l’assistenza sanitaria e sociale, la tutela dei diritti per fornire ai ragazzi una vita autonoma, libera e indipendente.

Programma della giornata: