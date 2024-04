L’investimento della multiutility per la bonifica della rete che serve gran parte del territorio della pianura ammonta a 1,2 milioni di euro.

La rete idrica di Calderara di Reno è pronta a un intervento di bonifica che renderà ancora più efficiente e affidabile l’intero sistema che serve gran parte del territorio della pianura bolognese. La progettazione e i lavori sono a cura del Gruppo Hera che su questo intervento ha investito complessivamente 1,2 milioni di euro.

Si sta concludendo la fase dedicata alla progettazione definitiva ed esecutiva in modo da aprire il cantiere nelle prime settimane di maggio. I lavori si svolgeranno quasi completamente nella zona rurale parallela alle vie San Vitalino e Stelloni Levante; su quest’ultima è prevista una parte di cantiere anche in sede stradale.

L’intervento di bonifica riguarderà in tutto 3,7 chilometri di rete idrica e i lavori saranno divisi in tre stralci che verranno realizzati in continuità a partire dalle prime settimane di maggio. Il primo stralcio riguarda 900 metri di condotta e si svolgerà completamente nella zona di campagna tra via Guardatello e via Stelloni Levante. Il secondo stralcio si concentrerà sulla bonifica di 1,2 chilometri di condotte, in parte in zona di campagna e in parte in sede stradale su via Stelloni Levante. Il terzo stralcio servirà a migliorare 1,6 chilometri di rete completamente in zona di campagna parallela a via San Vitalino.

«Esprimiamo soddisfazione – dichiara il Sindaco Giampiero Falzone – per questo importante investimento di Hera, che ringrazio e con cui c’è sempre stata una interlocuzione costante. Un investimento che risolverà definitivamente un problema annoso per la parte di territorio interessata. Grazie a questo intervento, che peraltro partirà nel giro di qualche settimana, il Comune a seguire procederà all’asfaltatura, già finanziata, di via San Vitalino che avevamo rinviato in attesa della sostituzione della rete idrica».

La tubazione oggetto di bonifica rientra nel potenziamento del servizio idrico della pianura bolognese e in particolare riveste un ruolo di fondamentale importanza per la fornitura idrica dei comuni a nord ovest della pianura (Sala Bolognese, Castello d’Argile e Pieve di Cento) e per il servizio di Hera alla località di Longara, frazione di Calderara di Reno. L’obiettivo è di concludere tutti gli interventi nei primi mesi del 2025.