Un mandato che conferma l’impegno di Medicina sul sociale e a favore delle famiglie più fragili

Il mandato amministrativo 2019-2024 è stato caratterizzato dal susseguirsi di numerose sfide, dalla gestione della pandemia da Covid-19 e della zona rossa, fino all’alluvione di maggio 2023.

Nonostante il mandato complesso, sono tanti i risultati raggiunti e i progetti avviati che si concluderanno nei prossimi anni.

Quattro le linee strategiche sulle quali ha lavorato l’Amministrazione: la città che cambia, la città sostenibile, la città partecipata e la città sicura.

La città che cambia

In questo mandato gli investimenti totali superano i 21 milioni di euro principalmente in riqualificazione e rigenerazione urbana (circa 10,7 milioni €), edilizia scolastica e efficientamento energetico (circa 1,4 milioni €), sicurezza stradale e mobilità sostenibile (circa 4,5 milioni €), riqualificazione edifici e aree sportive (circa 2 milioni €), sociale (400 mila €), ambiente ed energia (circa 2 milioni di €). Di questi il 32% è stato finanziato con risorse proprie del Comune, mentre ben il 68% dei fondi è stato ottenuto da contributi d’altri Enti, tra cui il 31% da fondi PNRR.

Sono infatti in corso i tre cantieri più importanti finanziati con risorse PNRR, parliamo delle Officine della Cultura (circa 5,3 milioni di €), del Parco dello Sport (circa 579 mila €) e degli appartamenti per il Dopo di noi (400 mila €). Sono già state completate sette opere finanziate per un importo complessivo che supera gli 800 mila euro.

Proseguirà anche l’impegno per la rigenerazione urbana e nel 2024 si prevede d’avviare il cantiere per la riqualificazione della Chiesa del Carmine per la quale il Comune ha già ottenuto risorse per circa 1 milione e 700 mila euro.

È inoltre intenzione dell’Amministrazione continuare ad investire sull’edilizia scolastica puntando alla demolizione dell’ala rossa della Scuola primaria Gino Zanardi e alla sostituzione con una nuova struttura (costo previsto circa 2 milioni di euro).

La città sostenibile

Nel 2023 è stata avviata la riorganizzazione della nuova raccolta differenziata sostituendo tutti i cassonetti, adeguando le isole ecologiche stradali e introducendo la tessera smeraldo per l’apertura dell’indifferenziata. A distanza di sei mesi i dati indicano un incremento della differenziata di circa 12 punti percentuali, passando dal 73% all’85%, superando così il primo obiettivo prefissato.

Oltre 270 nuove iscrizioni alla Comunità Solari di Medicina che dal 2010 è presente sul territorio. inoltre, è stato avviato il percorso per realizzare la nuova pensilina fotovoltaica nel parcheggio del centro commerciale Medicì

Nel 2022 l’energia erogata dalle due colonnine di ricarica è stata di 54.993 kWh, che corrispondono a circa 366.220 km percorsi con un risparmio di 25.635 litri di benzina o di diesel e una riduzione di CO2 pari a 62.702 kg.

Inaugurato il Gatille comunale, dopo l’importante intervento di riqualificazione che ha visto l’installazione di nuove strutture moderne in linea con le normative regionali. L’importo complessivo dell’opera ammonta a circa 100 mila euro, di cui 35 mila sono stati finanziati dalla Regione.

Nei prossimi mesi inizieranno i lavori che vedranno un completo passaggio a LED dell’illuminazione pubblica, finanziamento di 1,8 milioni €. Con questo intervento è previsto un importante risparmio di 442 tCO2 all’anno, corrispondente a un risparmio energetico del 75%.

La città partecipata

Sono stati realizzati diversi lavori per la riqualificazione degli edifici e delle aree sportive all’aperto. Nel 2023 è stata inaugurata la nuova palestra delle scuole medie Simoni (circa 1,7 milione €), conclusi gli interventi di consolidamento strutturale della Cascina Ca’ Nova (209 mila €) esostituita la copertura del Palazzetto dello Sport (300 mila €).

Nel 2022 è stato inaugurato il campo multisport all’aperto (50 mila €) e sono stati completati i lavori di rifacimento della copertura dei campi da tennis comunali (68 mila €).

Nel 2024 partiranno i lavori per l’efficientamento e la riqualificazione del Palazzetto dello Sport (631 mila €, di cui 411 da bando regionale).

Già finanziati e in fase di avviamento anche la realizzazione di un nuovo campo da basket nell’area sportiva di Villa Fontana e lo spostamento del campo di via Oberdan all’interno dei giardini pubblici.

Con riferimento alle politiche di welfare si conferma il sostegno all’Azienda dei Servizi alla Persona (ASP) con 548 mila euro e un impegno di oltre 100 mila euro per sostenere le famiglie in condizioni di fragilità economica potenziando il fondo affitto, il fondo bollette, le borse-lavoro rivolte ai giovani, il progetto “caffè solidale” per la socializzazione degli anziani e lo sportello psicologico delle scuole medie G. Simoni.

Confermato l’impegno per l’inclusione e per il sostegno all’handicap nelle scuole, a favore del quale si investiranno nel 2024 oltre 500 mila euro. Quest’anno si conferma anche l’ampliamento dell’offerta di nidi disponibili sul territorio grazie a una nuova convenzione, finanziata dal Comune, che darà nuove opportunità alle famiglie con figli piccoli.

Si ribadisce inoltre nel 2024 l’impegno alla riqualificazione del patrimonio ERP comunale con un investimento di 90 mila euro, avendo come finalità che nessun alloggio resti sfitto.

In ambito sanitario è stata potenziata l’attività dei medici di Medicina Generale, aumentando il numero dei medici presenti sul territorio e garantendone la presenza anche nelle frazioni.

Grazie alla collaborazione con le AUSL di Imola e Bologna è stato inaugurato nel 2020 il nuovo centro donazione sangue, gestito da AVIS e Fidas.

Riqualificazione della Casa della Salute di Medicina: compresi nei fondi PNRR anche 800 mila euro destinati alla ristrutturazione, previsti l’adeguamento antincendio dell’edificio e la riqualificazione dell’accoglienza, degli ambulatori e della palestra al piano terra.

Inaugurato nel 2021 l’ambulatorio infermieristico Auser presso la Casa della Salute, gestito dalle volontarie e attivo 2 giorni a settimana.

La città sicura

Potenziata la rete ciclabile del territorio per favorire una mobilità dolce, sicura e sostenibile: realizzato il nuovo collegamento ciclopedonale di via Saffi; avviati i lavori dei tratti ciclabili in via Resistenza e nella frazione di Crocetta; conclusa la pista che collega Villa Fontana con il capoluogo e Ganzanigo.

Ottenuti ulteriori finanziamenti regionali per 500 mila euro per la realizzazione di una nuova ciclabile che collegherà Medicina con la zona di Poggio.

Continua il lavoro con Città metropolitana e Regione per promuovere la realizzazione della Ciclovia BoRa.

Dopo continui confronti con Anas, il progetto di completamento della Trasversale di Pianura è stato definito come la priorità viaria per la provincia di Bologna. Saràavviato entro fine 2024 il rifacimento del ponte della Gaiana, attualmente con limitazioni di carico.

Avviata la prima fase del progetto che prevede la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Medicina (circa 2 milioni di euro), all’interno del più ampio progetto della Cittadella della Sicurezza.

Medicina cardioprotetta,sono stati installati 10 defibrillatori pubblici tra capoluogo e frazioni e realizzati diversi corsi di formazione gratuiti rivolti alla cittadinanza.

Sottoscritto il nuovo Piano comunale di Protezione Civile, istituito per poter affrontare al meglio eventuali calamità o emergenze sul territorio.

Sono state installate 5 nuove telecamere per la videosorveglianza cittadina e 6 telecamere lettura targhe per il controllo degli accessi nel territorio comunale.

Approvato insieme ai sindacati il “Protocollo furti” per il rimborso ai cittadini con più di 65 anni vittime di furti o truffe; l’obiettivo è sostenere una fascia d’età più esposta a questo tipo di reati.

Ricostruzione post alluvione

Relativamente agli interventi di ricostruzione post alluvione, Medicina ha già realizzato 193 mila euro di ripristini stradali a fine 2023. A seguito dei nuovi fondi stanziati dal Commissario Figliuolo con l’Ordinanza n.13, il Comune prevede nel 2024 altri importanti interventi necessari per ripristinare a pieno le infrastrutture danneggiate dall’alluvione. Gli interventi finanziati e inseriti nel Piano delle Opere sono: 80 mila euro per la messa in sicurezza del ponte Cantagrillo, 623 mila euro per il ripristino delle strade danneggiate dall’alluvione e 900 mila euro per il rifacimento del ponte del Massarolo chiuso da maggio.

«Il Comune di Medicina ha sempre risposto con compattezza difronte alle emergenze affrontate durante questo mandato amministrativo, sapendo di poter contare sulla collaborazione dei cittadini e delle realtà di volontariato del territorio. Le difficoltà di questi anni non hanno fermato la crescita di Medicina. Con impegno e passione, abbiamo colto ogni giorno tutte le sfide e le opportunità per rendere migliore la nostra città e le sue frazioni» – dichiara il Sindaco di Medicina Matteo Montanari.