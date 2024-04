Investiti per l’efficientamento energetico 330.000 euro, 49.000 dei quali a carico del Comune

E’ stata inaugurata dal sindaco di Mordano Nicola Tassinari e dal presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi la conclusione dei lavori di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Matteotti 4, realizzati con il programma Superbonus 110%. Si tratta di sei alloggi, per i quali è stato realizzato un intervento di isolamento delle pareti opache calde e sono stati sostituiti gli infissi esterni e gli avvolgibili oscuranti per garantire un migliore isolamento termico.

L’investimento totale è di 330.000 euro, circa 49.000 dei quali a carico del Comune di Mordano.

“Siamo molto soddisfatti di aver potuto realizzare un così importante intervento anche in un comune del Circondario di Imola – ha commentato il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi – Si tratta di un investimento importante nell’edilizia residenziale pubblica per favorire l’efficientamento energetico degli alloggi e, soprattutto, per renderli meno dispendiosi per gli assegnatari, che resta il nostro obiettivo primario”.

Il sindaco di Mordano rilancia dicendo: “Grazie a questo intervento i residenti di via Matteotti avranno l’opportunità di avere un significativo risparmio sui costi delle utenze, un modo quindi per rendere inclusiva, ancor di più, la nostra comunità. Un grazie quindi ad ACER per l’impegno profuso per la realizzazione di questo importante cantiere che oggi riconsegniamo alla comunità e in particolare alle persone che vi abitano“.