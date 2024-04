Investiti per l’efficientamento energetico 300 mila euro, 107 mila finanziati dal Comune

È stata inaugurata dal Sindaco di Medicina Matteo Montanari e dal presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi la conclusione dei lavori di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Sillaro 3673 a San Martino di Medicina, realizzati con il programma Superbonus 110%.

Si tratta di quattro alloggi, per i quali è stato realizzato un intervento di isolamento delle pareti opache calde e sono stati sostituiti gli infissi esterni e gli scuri oscuranti per garantire un migliore isolamento termico.

L’investimento totale è di 300 mila euro, circa 107 mila sono stati finanziati dal Comune di Medicina.

“Credo che le immagini del prima e dopo l’intervento dicano più delle parole – ha commentato il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi – È con grande orgoglio che comunichiamo l’ottimizzazione di un complesso residenziale pubblico, realizzato grazie alla stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale. Siamo certi che gli assegnatari avvertiranno i benefici derivanti dalla riduzione dei consumi energetici e dei costi delle bollette, testimoniando l’importanza del nostro impegno per la sostenibilità e il miglioramento della qualità della vita”.

“Il Comune di Medicina in questi anni ha investito molto sul proprio patrimonio d’edilizia pubblica ed è nostra intenzione proseguire. Sono oltre 100 gli appartamenti di proprietà comunale e per l’Amministrazione è prioritaria la sistemazione dei propri immobili per poterli assegnare con la massima tempestività. Siamo convinti che gli inquilini ne beneficeranno sotto tutti i punti di vista; sia relativamente alla vivibilità, sia dal punto di vista del risparmio economico delle utenze. Un ringraziamento ad Acer per aver portato avanti i lavori” – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.