Grande successo per il progetto “Korner” animato da Consulta Giovani, Centro sociale Pertini e Parrocchia di Castel Maggiore

Il progetto vincitore del Bilancio Partecipativo 2023-2024, l’ultimo di questo mandato amministrativo, è già partito, con la festosa invasione del Centro sociale Pertini ogni venerdì sera da parte di decine e decine di giovani del territorio.

Sul loro profilo instragram – korner_cm – i ragazzi spiegano: “Un gruppo di ragazzi delle superiori e universitari hanno sentito il bisogno di un nuovo luogo di aggregazione e ritrovo a Castel Maggiore, un posto aperto a tutti i giovani dove si possano passare serate cordiali e in compagnia tra chiacchiere ma anche giochi, magari accompagnati da qualcosa da bere e da mangiare. Vorremmo che fosse un posto di tutti, una casa in cui stare con gli amici e conoscere nuove persone, il nostro angolo, il Korner! Non un bar, non una discoteca, non una occupazione, ma un nuovo spazio giovani gestito da giovani!”

I ragazzi si ritrovano ogni venerdì dalle 20.30 nello storico Centro Sociale Pertini, in via Lirone 30.

Grande la soddisfazione espressa dall’assessore al bilancio Matteo Cavalieri: “è una iniziativa strepitosa, che segna un grande successo di partecipazione e corona il percorso del bilancio partecipativo lanciato sin dal 2019 dalla nostra amministrazione. Questa esperienza incarna tutti i valori alla base del nostro progetto: sinergia tra enti e associazioni del territorio, attivazione dei giovani in una proposta aggregativa che ha caratteristiche artistiche, musicali, ludiche ed è del tutto nuova sul territorio, solidarietà e dialogo intergenerazionale con il coinvolgimento dei referenti del Centro sociale Pertini, con la spinta del mondo della Unità Pastorale di Castel Maggiore, con l’entusiasmo delle ragazze e dei ragazzi della Consulta Giovani”.