Continuano intanto senza sosta le ricerche degli altri due dispersi

Salgono a 5, al momento, i morti della terribile tragedia avvenuta nella centrale di Suviana. Questa mattina dalla centrale idroelettrica è arrivata la notizia del ritrovamento dei corpi di due dispersi, entrambi al piano -9. Una vittima è Adriano Scandellari, dell’altra non si conoscono invece ancora le generalità.

Il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato ha parlato dell’inchiesta in corso per disastro colposo e omicidio colposo, sottolineando come siano già state ascoltate alcune persone. In programma anche accertamenti su appalti e subappalti. Non verrà sequestrata tutta la centrale, ma solo i piani -8 e -9 in cui si è verificato l’incidente. Sul corpo delle vittime non saranno eseguite autopsie.