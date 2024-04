L’obiettivo è promuovere Villa Pini come centro per lo sviluppo delle arti performative

E’ stato pubblicato l’avviso per assegnare Villa Pini per 4 anni in comodato d’uso gratuito. L’avviso pubblico è dedicato a soggetti del terzo settore, o raggruppamenti con esperienza in ambito delle arti performative, con sede operativa e attività sul territorio di Bologna, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Villa Pini è un edificio colonico di proprietà comunale situato in via del Carpentiere 12 all’interno del parco pubblico Vincenzo Tanara e del parco campagna via Larga. La villa è stata oggetto di un’importante ristrutturazione nel 2008 e insiste in un parco di circa 11 ettari di superficie. La zona necessita di essere rivitalizzata per offrire ai residenti occasioni di incontro e scambio culturale, oltre a sviluppare relazioni con il quartiere e le realtà circostanti.

Il progetto di gestione proposto potrà focalizzarsi su: attività di formazione, residenze artistiche, condivisione di spazi per progetti di collaborazione nell’ambito delle arti performative quali teatro, danza, musica o altre attività artistiche interdisciplinari.

I soggetti interessati a partecipare all’avviso hanno tempo per inviare la domanda tramite PEC entro le ore 12.00 di martedì 30 aprile 2024.

Per ogni dettaglio relativo all’avviso e per sapere come partecipare si invita a visitare il sito istituzionale del Comune di Bologna al link specifico