Si tinge d’arancione il doppio co-marketing realizzato da Wepromo con Haliborange e Pizzium

In occasione del lancio in Italia del film d’animazione Sony Pictures distribuito in Italia da Eagle Pictures, Garfield – Una missione gustosa, che sarà nelle nostre sale a partire dal 1° Maggio, l’agenzia di entertainment marketing Wepromo ha realizzato due progetti di co-marketing strategico con due brand appartenenti a settori distinti, per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di uscita del film.

Si tratta di Haliborange, parte del gruppo Eurospital e leader negli integratori multivitaminici, e Pizzium, catena di pizzerie che diffonde la tradizione napoletana con più di 50 pizzerie sparse per l’Italia: con ciascuna di queste realtà è stata realizzata una campagna di comunicazione unica e speciale, frutto del costante lavoro di ricerca e selezione che da oltre 12 anni permette a Wepromo di riuscire a sposare i partner giusti con i film, e realizzare così progetti di co-marketing sempre più accattivanti.

Il Film

Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all’aperto! Dopo l’inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un’esilarante rapina ad alto rischio.

Con Haliborange, linea di integratori a base di vitamina D specifici per ogni esigenza e fascia d’età, sarà lanciata in occasione della fiera Cosmofarma (Bologna, 19-21 aprile) una mega campagna di comunicazione dal titolo “Crescere divertendosi con Haliborange e Garfield – Una missione gustosa”rivolta ad un vasto pubblico, che coinvolgerà farmacie e parafarmacie di tutta Italia, con materiali PoP personalizzati, organizzazione di giornate promozionali dedicate, attivazione di una campagna di Influencer marketing, invio di sample box a centinaia di famiglie italiane, una copertura digital con adv sui social e la realizzazione di uno spot dedicato che andrà sui principali circuiti cinematografici dal 25 aprile all’8 maggio.

L’intera campagna di comunicazione, in partenza il 19 aprile, proseguirà fino a metà giugno.

Assieme a Pizzium, è stata pensata un’attività super golosa che vedrà anzitutto la presenza del famoso gatto arancione come ‘special guest’ al Comicon di Napoli (25-28 aprile), il festival del fumetto più atteso dell’anno: qui, nell’area Kids, due volte al giorno, alle 12 e alle 16, la mascotte di Garfield intratterrà il pubblico dei più piccoli con tante attività.

Inoltre, a partire dal 16 aprile, le 50 pizzerie distribuite in tutta Italia saranno vestite dalle creatività del film – box pizza, tovagliette, cartonati – e proporranno la specialissima Pizza Garfield con pomodoro, spolverata di Grana Padano, fior di latte d’Agerola e würstel di Fassona in menu, nelle misure standard e baby.

Infine, dal 22 aprile, la ‘missione gustosa’ di Garfield sarà in giro per Roma e Milano sugli autobus con una campagna adv creata per l’occasione.

L’intera campagna di comunicazione andrà avanti fino al 2 giugno.