Nella giornata di venerdì 26 si svolgeranno gli ultimi interventi programmati e non ancora effettuati per via del maltempo

Marconi Express comunica che questa mattina, martedì 23 aprile, è stato riattivato il servizio su monorotaia, sospeso da venerdì 12 a lunedì 22 aprile per consentire il ripristino della resina sulla via di corsa, così come previsto dal programma di manutenzione. Le avverse condizioni atmosferiche degli ultimi giorni non hanno però consentito di completare alcune lavorazioni minori, che saranno ultimate nella giornata di venerdì 26 aprile.

Venerdì 26 aprile, dalle ore 5.40 a mezzanotte, il collegamento tra l’aeroporto e la stazione centrale di Bologna, e viceversa, sarà quindi effettuato attraverso bus-navetta, con i seguenti punti di partenza: all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci. I trasferimenti durano circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto. I costi e le modalità di acquisto dei biglietti per il servizio su bus-navetta sono i medesimi del servizio su monorotaia.

Si ricorda, infine, che nella giornata di venerdì 26 aprile è indetto uno sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale. Lo sciopero riguarda anche il personale Marconi Express, il cui servizio potrebbe non essere garantito dalle ore 11.30 alle 15.30.