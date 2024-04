In occasione del 79° anniversatio della Liberazione d’Italia

Imola, città medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana, ha festeggiato il 25 aprile ritornando in piazza Matteotti, per la celebrazione ufficiale, nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, da parte di sicari fascisti. E lo ha fatto rendendo protagonisti i giovani studenti e studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Orsini”, dell’IC7, in un ideale abbraccio fra generazioni, con i partigiani Adriano Barbieri e Vittorio Gardi, presenti in piazza Matteotti, in una cornice di pubblico numeroso.

Lo ha sottolineato anche il sindaco Marco Panieri, nel suo intervento, evidenziando che “ritrovarci in piazza, di nuovo, è sempre un dovere e un’emozione. Soprattutto quando ricordiamo una data simbolo della nostra Storia collettiva come il 25 aprile 1945, quando finalmente quel giorno si pose fine alla guerra e all’occupazione nazifascista. È doveroso farlo insieme, perché sono questi i momenti che più di altri caratterizzano e danno significato al nostro essere comunità”.

La giornata è cominciata alle ore 8.45, nella sede Anpi (Piazzale Giovanni dalle Bande Nere), con la deposizione di una corona alla lapide ai partigiani caduti a Bologna alla presenza del Sindaco, Marco Panieri e del Presidente Anpi Imola, Gabrio Salieri. Poi alle 9 la partenza del corteo per Piazza Matteotti, dove alle ore 9.30 si è svolto il concerto della Banda Musicale Città di Imola, con l’immancabile esecuzione dell’Inno di Mameli.

Alle ore 9.30 nei locali dell’ex Bar Bacchilega, adiacenti la piazza, è stata inaugurata la mostra “When a Space Becomes a Place / ART4Rights”, con l’esposizione dei progetti realizzati tra il 2023-2024 dei Paesi partner: ITALIA, CROAZIA, GERMANIA, FINLANDIA, IRLANDA, LETTONIA, PORTOGALLO e SVEZIA, all’interno del progetto Europeo CERV, a cura di Annalisa Cattani, Imola Musei, SERN e del Comune di Imola. Letture di brani di Franco Leidi partigiano italiano, noto artista in Svezia, con

Gli studenti della classe 5ATA Istituto Alberghetti Imola, prof. Andrea Pagani, hanno letto brani di Franco Leidi partigiano italiano, noto artista in Svezia.

Poi, alle ore 10.30, sul palco allestito in piazza Matteotti – Sul palco performance VOICES 4 RIGHTS

Le classi terze della scuola secondaria di primo grado “Orsini”, dell’Istituto IC7 hanno dato vita alla performance VOICES 4 RIGHTS, estratto progetto ONU. Dibattito sui diritti con gli studenti. A cura di: Proff. Anna Garbesi, Emanuela Di Lallo, Lisa Laffi, Pina Zechini, Grazia Serroni, Chiara Tonelli, Luciano Marcucci e Chiara Gollini – coordinamento dott. Pierpaolo Baladelli (ex funzionario ONU). A seguire si è svolta la performance di danza “Quando un corpo diventa un luogo”, a cura della prof.ssa Alessandra Scardovi di Danza &… Danza. Danzano: Giada Borghesi, Nicole Boscarino, Anna Brini, Elena Casadei, Samanta Carciu, Giorgia Farneti, Matilde Martinini, Sofia Michinelli, Asia Morini, Viola Morini, Filippo Zannoni coordinati dalla prof.ssa Alessandra Scardovi di Danza &… Danza.

E’ poi stato il momento della celebrazione ufficiale, con l’intervento dal palco di piazza Matteotti di Gabrio Salieri, presidente dell’Anpi Imola (in allegato il discorso integrale) ed a seguire del sindaco Marco Panieri (in allegato il discorso integrale).

Al termine, il sindaco Marco Panieri, il presidente Anpi Gabrio Salieri e il sen. Daniele Manca hanno deposto una corona alla lapide dei Caduti in guerra, posta nell’androne del palazzo comunale.

Subito dopo è partito il corteo diretto al Monumento al Partigiano (piazzale Leonardo da Vinci). Qui le classi terze della scuola secondaria di primo grado “Orsini”, dell’Istituto IC7, coordinate dai Proff. Raffaella Domenicali, Massimo Pitone, Monica Sabbatani, Paola Vacchi, hanno dato vita a una performance nella quale gli studenti hanno incarnato i Diritti.

Poi, il sindaco Marco Panieri, il presidente Anpi Gabrio Salieri e il sen. Daniele Manca hanno deposto una corona al Monumento al Partigiano.