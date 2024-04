Il sindaco Albertazzi: “Abbiamo già disponibilità di diverse persone a dare vita al primo nucleo dell’associazione”

Il grande successo di partecipazione all’incontro pubblico organizzato dal municipio di Dozza, andato in scena qualche settimana fa nella Sala Martelli di Toscanella, ha confermato l’attenzione della comunità all’indirizzo dei temi che riguardano i compiti, i ruoli e la formazione dei volontari di Protezione Civile.

Un momento di condivisione che ha registrato la presenza di Sergio Zaniboni, presidente del Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile dell’Emilia-Romagna.

“L’idea è quella di avviare la fase di costituzione dell’associazione comunale di Protezione Civile – anticipa il primo cittadino dozzese Luca Albertazzi -. Le esperienze pregresse legate alla pandemia e agli eventi alluvionali degli ultimi tempi hanno evidenziato la necessità di unire le forze per accrescere competenze e arrivare alla formazione di un nucleo operativo di volontari in grado di intervenire, in modo efficiente e coordinato, in varie situazioni ordinare e straordinarie sul nostro territorio ma anche in altre aree geografiche del Paese”. Non solo. “Già in passato abbiamo sviluppato esperienze dedicate al sostegno della collettività – continua -. La realizzazione dell’albo comunale dei volontari, all’interno del quale sono iscritte persone che quotidianamente si impegnano per migliorare e valorizzare il patrimonio pubblico, e l’arrivo del progetto ‘Dozza con Te’ (di recente premiato al Senato tra i percorsi più virtuosi in ambito sociale dell’intera penisola, ndr) rappresentano testimonianze concrete e preziose”.

Ma c’è di più. “Un ventaglio di opportunità che provengono dal basso, alle quali presto si affiancherà anche un gruppo di Assistenti Civici a sostegno all’operatività della Polizia Locale, da strutturare per garantire al territorio una serie di validi servizi e presidi – aggiunge Albertazzi -. Quando si parla di programmazione per affrontare l’impatto dei sempre più frequenti eventi naturali calamitosi, significa articolare una materia complessa che richiede competenze specifiche e un valido percorso formativo. Ad oggi abbiamo già raccolto la disponibilità di diverse persone interessate a dare vita al primo nucleo dell’associazione comunale di Protezione Civile”.

Un obiettivo ambizioso che viaggia di pari passo con la recente approvazione del piano comunale di Protezione Civile: “Una progettualità completa – conclude -. I cittadini interessati potranno contattare l’ente e saranno adeguatamente formati attraverso mirati corsi per operare in sicurezza, in convenzione con il Comune e con le forze dell’ordine, in loco e su altri territori in caso di emergenze ma anche per una semplice attività ordinaria”.