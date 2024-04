Dal 9 giugno la prima linea passante Porretta-Pianoro (SFM1)

Nuove corse e meno cambi di treno. Il Servizio Ferroviario Metropolitano bolognese si evolve, aumentando l’offerta e collegando più facilmente la zona est a quella ovest della città, il capoluogo alla montagna.

Il potenziamento del Servizio Ferroviario Metropolitano, presentato il 19 aprile da Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana, vede il raddoppio delle corse tra Bologna e Pianoro, l’aumento dei collegamenti tra il capoluogo e Porretta e si potenziano i treni che servono Bologna favorendo gli attraversamenti della città. Saranno garantiti 62 collegamenti, di cui 57 diretti da Porretta-Marzabotto a Pianoro, grazie a un investimento della Regione di 5,6 milioni di euro l’anno e 19,5 milioni per tre nuovi treni elettrici.

Il nuovo orario del SFM entra in vigore dal 9 giugno sarà consultabile sui siti di Trenitalia Tper e Trenitalia. Dal 9 settembre entrerà a regime, dopo i lavori estivi di potenziamento sulle linee Bologna-Prato e Bologna-Vignola. Le agevolazioni per chi viaggia: servizio gratuito per gli abbonati ai bus Tper

A un anno dall’accordo tra Regione Emilia-Romagna, Comune e Città metropolitana di Bologna, prende così ufficialmente il via dal 9 giugno la prima linea passante Porretta-Pianoro (SFM1), che prevede il prolungamento della corsa dei treni provenienti da Porretta e Marzabotto, fino a Pianoro, dopo la sosta a Bologna. Obiettivo, promuovere il trasporto collettivo su ferro, rispondendo in modo migliore alle esigenze dei pendolari, in linea con il Piano regionale dei Trasporti e il Patto per il Lavoro e per il Clima, per una mobilità sempre più ecosostenibile.

Il nuovo servizio garantirà 62 corse nelle due direzioni di cui 57 passanti, ottenuti dal prolungamento fino a Pianoro dei collegamenti attuali per e da Marzabotto e Porretta, a cui si aggiungono cinque nuovi collegamenti tra Bologna e Pianoro. In particolare, grazie a questo potenziamento, che integra il servizio già disponibile, sulla tratta Casalecchio-Pianoro, quella maggiormente urbanizzata dell’area metropolitana bolognese, potranno circolare fino a quattro treni all’ora per direzione. Fra Bologna e Pianoro poi l’offerta attuale, 52 corse in una giornata feriale media, sarà più che raddoppiata. Potenziate anche le corse per Porretta e Marzabotto e ritorno nei fine settimana. La nuova offerta ha comportato anche alcune modifiche agli orari delle linee Porretta-Bologna e Vignola-Bologna.

Il nuovo servizio passante, progettato anche in collaborazione con Rfi, sarà realizzato da Trenitalia Tper con i nuovi treni Pop e Rock.

Con un investimento della Regione stimato in 5,6 milioni di euro l’anno, cui si affiancherà, da dicembre 2024 e sempre con un costo di 5,6 milioni di euro l’anno, il nuovo servizio metropolitano Modena-Bologna (SFM5). L’intero progetto siglato lo scorso anno prevede anche il potenziamento della flotta regionale, con l’aggiunta di tre treni elettrici: due per la linea Modena-Bologna e uno per la Porretta-Pianoro, per un costo complessivo di 19,5 milioni di euro.