Arrestato anche, e poi rimesso in libertà, un 18enne per tentato furto su un’auto in sosta

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due persone: un 27enne italiano per tentata rapina impropria e lesioni personali e un 18enne straniero, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato.

Il 27enne è stato arrestato per aver aggredito un addetto alla sicurezza del supermercato Pam Panorama di via Bovi Campeggi, nel tentativo di guadagnarsi la fuga dopo aver prelevato dei pezzi di formaggio. La refurtiva, del valore di 138 euro circa, è stata recuperata. L’addetto alla sicurezza è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore per accertamenti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 27enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Il 18enne, invece, è stato arrestato per aver tentato un furto su auto in sosta, in particolare all’interno di un SUV con targa svizzera parcheggiato davanti a un albergo di via Larga. Lo straniero è stato sorpreso da una pattuglia del Radiomobile in transito, mentre stava rovistando nell’abitacolo dell’autovettura messa completamente a soqquadro nel tentativo di trovare oggetti di valore, alla quale aveva frantumato il vetro del finestrino posteriore.

Al termine delle formalità di rito, il 18enne arrestato dai Carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato rimesso in libertà ai sensi dell’art. 121 del c.p.p..

Durante un’altra circostanza, sempre i militari del Radiomobile di Bologna, hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un 35enne italiano, risultato inottemperante al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Bologna.