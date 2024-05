Obiettivo del progetto promuovere la cultura della legalità

I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo sono stati impegnati in una campagna informativa a valenza socioeducativa, con attività di divulgazione e proiezione di filmati a favore dei più giovani, finalizzata alla promozione della cultura della legalità.

All’iniziativa, avviata nella caserma di via delle Armi, sede del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna, hanno partecipato centinaia di studenti delle scuole superiori. Accompagnati dai rispettivi insegnanti, i ragazzi hanno ascoltato con attenzione i consigli dei Carabinieri, incentrati sull’uso consapevole dei social network, della normativa ad essi legata e soprattutto sul rispetto verso il prossimo, in considerazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo che purtroppo si verificano in città e in provincia.

Le lezioni sono state alleviate da momenti di svago che i ragazzi hanno trascorso divertendosi nella storica caserma di Bologna, in compagnia dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna: Sezione Investigazioni Scientifiche, Nucleo Artificieri Antisabotaggio e Nucleo Cinofili.