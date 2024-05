Il progetto prevede, fra l’altro, la realizzazione di una nuova rotatoria su via Selice

Mercoledì 8 maggio alle ore 18.00 al Centro Sociale ‘La Stalla’ si terrà l’incontro pubblico “Green logistic e mobilità sostenibile: presentazione del progetto Imola Casello, della nuova viabilità e della rete ciclabile”.

L’incontro pubblico di presentazione si colloca nell’ambito del procedimento di Accordo di Programma (di cui all’art. 60 della Legge Regionale 24/2017) che prevede lo svolgimento di incontri e dibattiti pubblici con portatori di interesse, al fine di fornire informazioni sui contenuti dell’accordo e stimolare la partecipazione dei cittadini alla sua definizione. L’incontro ha l’obiettivo di illustrare il progetto Imola Casello e le modifiche relative alla viabilità, che interessano anche la via Selice, in particolare la nuova pista ciclabile in sede propria che parte dalla pista ciclabile esistente in fregio alla rotonda di Via Lasie e prosegue fino alla rotonda di ingresso al casello dell’Autostrada.

All’incontro saranno presenti l’Assessore allo Sviluppo Economico Pierangelo Raffini, l’Assessore all’Urbanistica Michele Zanelli, e l’Assessora all’Ambiente e Mobilità Sostenibile Elisa Spada insieme ai tecnici del Comune di Imola e i tecnici incaricati dalla Società Develog.

In tema di mobilità e di infrastrutture, il progetto ‘Imola Casello’ prevede la realizzazione della nuova viabilità già prevista dagli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE), che da via Selice tramite una rotatoria porterà all’interno del polo funzionale. Questa nuova rotatoria sarà al servizio anche delle attività commerciali insediate di recente sul lato opposto della Selice. Tutte le nuove strade saranno dotate di piste ciclopedonali e lungo la via Selice, tra la via Lasie e il casello autostradale saranno realizzati nuovi percorsi ciclabili, completando la rete ciclabile tra la stazione e la via Molino Rosso, con un costo complessivo a carico del soggetto attuatore di circa 3 milioni di euro. L’attuatore si farà inoltre carico di acquistare gli abbonamenti al trasporto pubblico locale per i propri dipendenti al fine di favorire la mobilità sostenibile.

All’interno dell’insediamento logistico è prevista una viabilità pubblica che consentirà altresì di collegare la via Selice con la via Fossetta, un’area di parcheggio pubblico di 177 posti con funzione di sosta-scambio per il casello autostradale e fasce verdi con filari alberati lungo tutti i confini dell’insediamento verso la zona agricola e le abitazioni limitrofe. L’intervento contribuirà al Fondo Perequativo Metropolitano con circa 210.000 € di oneri di urbanizzazione secondaria nonché con un ulteriore contributo di sostenibilità dovuto per la funzione logistica di 240.000 €, che saranno utilizzati dalla Città Metropolitana per finanziare interventi di rigenerazione urbana e territoriale in base a specifici bandi pubblici