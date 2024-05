La biblioteca di pubblica lettura di via Legnano prende il nome di Miriam Ridolfi per ricordarne il ruolo

La biblioteca comunale pubblica lettura di via Legnano 2, nel quartiere Borgo Panigale – Reno, da oggi cambia la sua denominazione e viene intitolata a Miriam Ridolfi. Il nuovo nome sarà Biblioteca Borgo Panigale – Miriam Ridolfi.

A un anno dalla scomparsa, avvenuta nel maggio del 2023, la città di Bologna vuole rendere omaggio a una figura importante della sua storia recente, scegliendo di intitolarle un luogo della conoscenza, una delle biblioteche che in vita aveva amato, animato e con le quali aveva attivamente collaborato, contribuendo a valorizzarne il ruolo sociale e di inclusione.

Miriam Ridolfi è stata protagonista della storia amministrativa della città negli anni Ottanta, instancabile testimone dell’impegno sociale, cittadina attiva nella promozione della memoria.

Il 2 agosto 1980 era assessora al Decentramento della giunta del sindaco Renato Zangheri e a lei si deve l’importantissimo ruolo di coordinamento delle azioni di soccorso immediatamente dopo la Strage della Stazione. In seguito, ha fattivamente contribuito alla fondazione dell’Associazione dei familiari delle vittime e si è prodigata perché il ricordo di quanto accaduto, le storie delle persone uccise, l’impatto della tragedia sulla città fossero ricordati e trasmessi alle nuove generazioni di ragazze e ragazzi.

Miriam Ridolfi è stata protagonista anche del mondo della scuola, dirigendo per quasi vent’anni una delle scuole secondarie più note di Bologna, il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi. Al sapere libero e accessibile a tutte e tutti ha dedicato anni di impegno ed energie, collaborando con le biblioteche comunali che riteneva bene comune, fondamentali presidi di cultura e socialità sul territorio.

Il progetto Educare per educarci al rispetto di sé e dell’altro. Un cammino continuo e sempre nuovo raccoglie le numerose Storie di Miriam, brevi testi e opuscoli in cui per vent’anni ha condiviso e generosamente messo a disposizione (nelle biblioteche Lame – Cesare Malservisi, Casa di Khaoula, Corticella – Lugi Fabbri) impressioni, suggerimenti e stimoli. È lei stessa, a gennaio 2023, a definirle come segue: “Si è trattato di brevi storie nel campo, ‘arato’ fin da bambina, dell’educazione mia e degli altri che sentivo come ‘vocazione’ impellente e alla quale ho riservato tutte le mie forze, anche a scapito di un equilibrio sempre necessario”. Le storie sono state raccolte nelle 550 pagine del volume Una storia al mese 2002/2022 (Pendragon, 2023). Per la stessa casa editrice ha pubblicato anche Il 2 agosto è di tutti (2020).

La biblioteca Borgo Panigale – Miriam Ridolfi è una biblioteca di informazione generale, che offre il prestito di libri e materiale multimediale, la consultazione di riviste e quotidiani, postazioni studio, connessione a internet. È dotata di una sezione dedicata e specificamente strutturata per bambine e bambini, ragazze e ragazzi e si pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze informative delle persone che la frequentano, con un particolare riguardo alle istanze che possono emergere dal territorio di appartenenza, e in sinergia con enti, istituti e associazioni che vi operano. Al contempo opera in rete e collabora con gli istituti centrali e alle iniziative organizzate a livello cittadino, regionale e nazionale.

Grande attenzione a tutte le età e alle fasce di popolazione più fragili viene posta nel servizio e nelle attività svolte quotidianamente.

La biblioteca acquista e cataloga il patrimonio librario e multimediale, e il 90% di tale patrimonio è a scaffale aperto. Organizza e ospita iniziative, corsi, mostre. Nel 2023 ha registrato oltre 27.000 ingressi ed effettuato oltre 26.000 prestiti.