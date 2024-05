Partiti i lavori di trasformazione di quello a Casalfiumanese

L’ufficio postale di Castel San Pietro Terme è tornato disponibile nella sua sede abituale di via San Francesco 11, dopo i lavori interni di manutenzione finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale.

L’ufficio postale di Castel San Pietro Terme dotato di App prenotazione turno, WiFi, ATM Postamat h24, è aperto dal lunedì al martedì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato dalle 08.20 alle 12.35.

Continua invece la trasformazione degli Uffici Polis – Casa dei Servizi Digitali in tutta la provincia di Bologna. Sono iniziati i lavori nella sede dell’ufficio postale di Casalfiumanese in piazza Cavalli 5.

Per permettere la continuità di tutti i servizi postali durante il periodo di chiusura, l’Azienda ha predisposto uno sportello dedicato nella sede dell’ufficio postale di Borgo Tossignano sito in via Garibaldi 8 e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Oppure la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di via Ruggiero Grieco 2/c a Imola aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 e dotato di ATM Postamat H24.

L’ufficio di Casalfiumanese riaprirà martedì 14 maggio salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione.