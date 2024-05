Salgono così a 108 gli operatori specializzati in questa attività in un territorio che conta circa 2200 volontari

Le loro armi per combattere contro gli incendi nei boschi sono mappe, pompe, attrezzature e tanta preparazione. Sono i 22 nuovi operatori volontari di Protezione civile addetti allo spegnimento, promossi sul campo, su cui potrà contare il territorio reggiano già nella prossima campagna estiva antincendi.

I volontari hanno superato tutte le esercitazioni pratiche e il test finale del corso per addetti antincendio boschivo per spegnitori, che si è concluso a Vezzano sul Crostolo (Re), organizzato dal Coordinamento delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile e dall’Ufficio territoriale di Reggio Emilia dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile.

Salgono così a 108 i volontari specializzati in questa attività, che operano accanto a 22 volontari avvistatori, in un territorio che conta complessivamente circa 2200 volontari operativi e 52 associazioni.

Durante le prove i volontari sono stati impegnati in numerose attività per testare la loro preparazione a cominciare dal montaggio di vasche di accumulo, alle dimostrazioni teorico-pratiche di cartografia fino alle simulazioni di avvistamento e descrizione di colonne di fumo. Non sono mancate le verifiche sull’utilizzo di diverse attrezzature quali pompe, moduli antiincendio, moto-soffiatori e sulle pratiche di spegnimento e di bonifica con attrezzature manuali e il taglio con motoseghe.

Il corso, della durata complessiva di venti ore, è stato realizzato seguendo i nuovi standard formativi per il volontariato, recentemente deliberati dalla Regione Emilia-Romagna, che prevedono numerosi percorsi formativi articolati su tre livelli oltre ad addestramenti per affiancare le conoscenze tecnico-pratiche e consolidare le competenze dei volontari già specializzati.

La commissione d’esame, che ha constatato il livello di preparazione e certificato la promozione dei candidati, era costituita da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Gruppo carabinieri nucleo forestale, dal presidente e coordinatore anti-incendi boschivi del Coordinamento di Reggio Emilia, presieduta da un funzionario dell’Agenzia regionale.

Sul portale regionale dell’Agenzia sono disponibili tutte le informazioni per diventare volontario in Emilia-Romagna.