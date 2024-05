Appuntamento nel centro in collaborazione con Puma mercoledì 15 maggio dalle 16.30 alle 19

Castel Guelfo The Style Outlets, con Scuderia Ferrari Driver Academy e Puma, annuncia un evento straordinario pensato per tutti gli appassionati di motori, e non solo, di ogni età.

In vista del Gran Premio di Formula 1 dell’Emilia-Romagna in programma a Imola dal 17 al 19 maggio, l’outlet regalerà a tutti i visitatori un’esperienza unica: mercoledì 15 maggio, dalle 16.30 alle 19.00, Oliver Bearman, Dino Beganovic, Maya Weug e Aurelia Nobels*, i talentuosi giovani piloti della Ferrari Academy, saranno nel centro per trascorrere un pomeriggio con i fan all’insegna dell’adrenalina e della passione per il Cavallino Rampante. A presentare l’evento e a intrattenere il pubblico, Carlo Vanzini, giornalista e telecronista sportivo nonché responsabile del team Sky di Formula 1.

Incontra i Piloti della Ferrari Driver Academy

Mercoledì 15 maggio alle 16.30 le luci verdi si accenderanno nel centro e daranno il via all’evento. Accanto allo store di Puma, Oliver, Dino, Maya e Aurelia metteranno alla prova i loro riflessi sfidandosi tra loro e sfidando i presenti al reaction game: di fronte a una struttura dotata di trenta pulsanti i partecipanti dovranno essere più veloci degli avversari a schiacciare i pulsanti che, in maniera casuale, si accenderanno uno dopo l’altro. Più si sarà veloci, più si potranno accumulare punti e più aumenteranno le possibilità di raggiungere la vetta della classifica. Obiettivo? Essere forever faster e non lasciarsi intimidire dalla concorrenza.

Non solo, appositamente per questa giornata speciale, nel centro verrà installato anche un simulatore di guida, che sarà a completa disposizione di tutti, per provare l’emozione di guidare una monoposto di Formula 1.

Non mancherà anche un momento meet & greet con i piloti. Davanti al punto vendita di Puma, infatti, i clienti potranno farsi scattare foto e fare selfie con i loro beniamini su un vero e proprio podio e approfittarne per farsi autografare gli acquisti appena fatti per un (auto)regalo irripetibile.

“Questa collaborazione con Puma e Ferrari Driver Academy è per noi molto importante perché ci dà l’opportunità di rafforzare, ancora una volta, il legame con il territorio che