Più sicurezza e risparmio energetico con la nuova illuminazione

Continua il percorso di rinnovamento dell’illuminazione pubblica del Comune di Castel San Pietro Terme, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei cittadini e promuovere l’efficientamento energetico, come previsto dal P.R.I.C., il Piano regolatore dell’illuminazione comunale.

Nei giorni scorsi, come programmato, su cinque attraversamenti pedonali posti intorno all’area del centro storico sono stati installati dei nuovi corpi illuminanti con luci a led, che garantiscono un’illuminazione efficace e uniforme per una maggiore sicurezza dei pedoni, con il vantaggio di un basso consumo energetico.

I nuovi lampioni sono stati collocati nei passaggi pedonali davanti alla scuola primaria Albertazzi, in via Carducci, all’ingresso del parcheggio di via Marconi e nei due attraversamenti presenti in corrispondenza della rotonda dell’ulivo, posta fra piazza Vittorio Veneto e le vie Tanari e Viara (vicino al Convento dei Frati Cappuccini).

L’intervento è stato finanziato con risorse comunali e realizzato su affidamento diretto dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castel San Pietro Terme.