Inaugurato il terzo sentiero off road di Bologna Montana Bike Area

E’ stato inaugurato oggi, domenica 26 maggio, ALL OVER , il terzo sentiero off road di Bologna Montana Bike Area (BOM.BA) accessibile a hand bike, tandem e mountain bike, quindi anche a persone con disabilità.

L’evento di inaugurazione si è inserito all’interno dell’omonimo progetto ALL INclusive , nato dalla collaborazione di BOM.BA con la Fondazione per lo Sport Silvia Parente con l’obiettivo di rendere percorribili parte dei sentieri del comprensorio mountain bike dell’Appennino Bolognese anche a chi ha disabilità motorie e di altro genere.



ALL OVER parte dall’antico borgo di Qualto e si sviluppa lungo un anello di circa 20 km immerso nel verde. Un percorso semplice alla scoperta della vallata di San Benedetto Val di Sambro. Il trail attraversa luoghi incontaminati e immersi nella natura. Castagneti e piccoli guadi fanno da cornice a un itinerario da provare nell’arco di tutto l’anno per apprezzare i mutamenti del paesaggio al variare delle stagioni.

Il percorso non presenta particolari difficoltà ed è stato tracciato dai ragazzi di BOM.BA con la collaborazione dell’hand-biker Flavio Billi, del ciclista non vedente Davide Valacchi e di Matteo Brusa della Fondazione per lo Sport Silvia Parente.



Il progetto ALL INclusive ha il patrocinio dei comuni di “Bologna Montana” (Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro), dell’Unione Savena-Idice e Unione dell’Appennino Bolognese, della Città metropolitana di Bologna, Territorio Turistico Bologna-Modena e della Regione Emilia-Romagna.



Il terzo sentiero della Bike Area tra Loiano e Monghidoro aggiunge una nuova opportunità a un’area che già costituisce un unicum su tutto il territorio nazionale, come sottolineano gli amministratori dei comuni toccati dall’area, ed è uno dei cardini di valorizzazione del cicloturismo, su cui Territorio Turistico Bologna-Modena è impegnato con molte azioni. Senza trascurare il fondamentale impegno dei ragazzi dell’associazione Bologna Montana Bike ASD che lo rendono fruibile.