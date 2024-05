Verranno inaugurate nell’ambito della festa “Intrecci di Comunità” del quartiere Pedagna venerdì 31 maggio quella installata nell’area verde di fronte alla biblioteca Book City e sabato 1 giugno quella posizionata al Centro Sociale La Tozzona

Verrà inaugurata nell’ambito della festa “Intrecci di Comunità” del quartiere Pedagna venerdì 31 maggio, la “Casetta dei libri” donata dalle cooperative Bacchilega e CIMS, installata nell’area verde di fronte alla biblioteca Book City in via Vivaldi 76. Il giorno dopo, alle ore 11, una seconda Casetta verrà inaugurata al Centro Sociale La Tozzona in via Punta 24.

Le “Casette dei libri” del quartiere Pedagna

Le “Casette dei libri” sono una struttura in legno da cui tutti possono prendere liberamente in prestito libri per bambine e bambini, ragazzi e ragazze e adulti, o anche portare i propri da donare ad altri lettori. Si tratta di un servizio disponibile alla cittadinanza, fruibile da tutti, in uno spazio pubblico, aperto, per promuovere la lettura e arricchire la crescita culturale della comunità del quartiere Pedagna.

Venerdì 31 maggio alle ore 18.15, accanto alla panchina circolare che caratterizza l’ingresso alle scuole IC7, si svolgerà l’inaugurazione della “Casetta dei libri”, evento che fa parte del programma della Festa di “Intrecci di Comunità” della Pedagna, organizzata dagli assessorati al Welfare e alla Partecipazione in collaborazione con l’Equipe Costruire Comunità, ASP, il Centro Sociale La Tozzona, l’IC7 e le Associazioni. Al termine dei ringraziamenti Istituzionali e degli interventi dei rappresentanti delle Cooperative Bacchilega e CIMS e di Legacoop Imola, alcuni componenti del Gruppo dei lettori ad Alta Voce TEEN IC7 e Gruppo di Lettura BookLin leggeranno brani tratti da libri di narrativa per ragazzi dedicati alla promozione della lettura.

Alle ore 11 di sabato 1° giugno, nell’ambito del programma “Lettori e scrittori al Centro”, in via Punta 24, negli spazi del Centro Sociale La Tozzona, verrà inaugurata la seconda Casetta con letture tratte dal libro Airborne (Bacchilega Junior) insieme all’autrice Giulia Casarini e a Mauro Pirini che coinvolgeranno i presenti nella lettura ad alta voce di altri volumi della Bacchilega Junior.

Assessore alla Cultura Giacomo Gambi e Assessora all’Ambiente e Pari Opportunità, Elisa Spada: “Fare rete con il territorio per incentivare la cultura e la lettura. Una casetta di book crossing come simbolo della nostra collaborazione per il bene comune. L’installazione delle postazioni di book crossing in parchi aperti al pubblico, resa possibile grazie alla generosa donazione della CIMS e della Coop Bacchilega, rappresenta un ulteriore passo verso la promozione della cultura e della lettura nella nostra comunità. Siamo entusiasti di inaugurare la casetta di book crossing posta nel parco davanti alla scuola Pedagna ma anche alla parrocchia e vicino al centro sociale, un’iniziativa che incarna perfettamente lo spirito di condivisione e comunità. Grazie al contributo della CIMS e della Coop Bacchilega, siamo in grado di offrire ai cittadini un luogo dove scambiare liberamente libri, favorendo la diffusione della cultura e della lettura, specialmente tra i più giovani, anche grazie al luogo in cui si trova. Speriamo che questa casetta diventi un punto di riferimento per tutti gli amanti dei libri e un simbolo della nostra collaborazione per il bene comune”.

Pier Paolo Ragazzini, presidente del Centro sociale La Tozzona: “Siamo felici di aver aderito a questa iniziativa, il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un punto di incontro tra ragazzi e famiglie. La nostra forza è proprio questa, tenere insieme le generazioni. Posizioneremo la casetta proprio nei pressi dei giochi per i più piccoli e vicino ai campi per i giochi dei più grandi, così da creare un’area dedicata a loro”.

Massimiliano Baroncini, direttore generale della Cooperativa Cims: “Ogni libro è un viaggio e ogni storia è diversa a seconda di chi condivide con te quel viaggio. Ora, finalmente, arriviamo al passo più importante del progetto, l’installazione sul territorio delle casette di libri, in luoghi che a noi come cooperativa stanno particolarmente a cuore. Come ho detto al Salone internazionale del Libro di Torino, dove ho avuto il piacere di presentare il progetto insieme alla cooperativa Bacchilega editore, è necessario, da parte degli adulti, mettersi a disposizione delle generazioni più giovani, in modo da non disperdere il patrimonio storico oggi riconosciuto“.

Paolo Bernardi, presidente Coop Bacchilega: “Le Casette dei libri sono per noi una forma di resistenza per favorire la lettura. Sono micro biblioteche all’aria aperta da cui prendere liberamente e gratuitamente qualsiasi libro e farne ciò che si vuole, perché un libro si legge e lo si fa vivere usandolo. In più, insieme alla Cims vogliamo ribadire che Legacoop Imola e tutta le cooperative che ne fanno parte sono capaci di grandi e di piccole azioni a favore di tutta la comunità, per farla crescere migliore”.