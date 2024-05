La Regione ha contattato il gestore del campo, appena ricevuta la segnalazione di un cittadino, e ha chiesto l’annullamento della competizione, che non si effettuerà

La Regione Emilia-Romagna ha immediatamente ordinato la sospensione della gara sportiva con sparo su quaglie di allevamento al Campo cinofilo Padulle di Sala Bolognese (Bo) non appena venuta a conoscenza dell’evento.

Gli uffici del servizio territoriale competente dell’assessorato all’Agricoltura, caccia e pesca di viale Aldo Moro precisano infatti che non appena hanno appreso, su segnalazione di un cittadino, della gara programmata nel Campo cinofilo di Padulle, hanno subito contattato il gestore del campo per chiederne l’annullamento visto che l’evento non era stato autorizzato, come previsto invece dalla normativa vigente.

Il gestore ha concordato con la richiesta, provvedendo all’annullamento della competizione.

Nel pomeriggio di ieri è successivamente arrivata anche la diffida della Lav a cui è stato comunicato quanto operato in precedenza da parte degli uffici regionali.