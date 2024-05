Mastacchi: “Quale alternativa è stata pensata per cittadini e imprese?”

“Davvero la strada delle Ganzole, principale arteria stradale per i cittadini dell’Appennino e le imprese del territorio e per i collegamenti tra Sasso Marconi, Pianoro e Bologna, nei mesi di luglio e agosto chiuderà per lavori straordinari? Quale viabilità alternativa è stata pensata per cittadini e imprese? Esattamente quando sono programmati i lavori straordinari su questa importante arteria da parte della Città metropolitana?” A porre le domande alla giunta regionale con una interrogazione ad hoc è il consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi.

“I cittadini in questi giorni sono particolarmente allarmati dalla notizia che sta girando, secondo la quale l’arteria dovrebbe chiudere totalmente per i due mesi estivi di luglio e agosto, a causa di lavori straordinari da parte della Città metropolitana – spiega Mastacchi nella interrogazione -. Parliamo di una strada con un elevato passaggio quotidiano di macchine e camion che trasportano merce di grandi dimensioni, ma allo stesso tempo non ancora totalmente uscita dalle innumerevoli criticità dovute all’alluvione dello scorso anno. Mentre giacciono ancora a bordo strada diverse cataste di legname e detriti, ci chiediamo che tipo di progettazione è stata fatta per arginare gli inevitabili disagi legati a un’eventuale chiusura totale nei mesi estivi”.