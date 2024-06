Lo sportello offre assistenza per le pratiche di richiesta risarcimento

Sono state programmate nuove date di apertura per lo sportello pubblico attivato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, per offrire assistenza a tecnici e periti incaricati di compilare le richieste di risarcimento danni a favore di famiglie e imprese.



Visti le numerose richieste pervenute, lo sportello – già attivo ad aprile e maggio per un totale di 7 giorni complessi – sarà operativo anche a giugno, nelle giornate di: giovedì 6 – 13 – 20 – 27, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Gestito dagli operatori della struttura commissariale e dal personale di Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa), lo sportello è dedicato in via prioritaria a tecnici e periti, e offre assistenza e consulenza sia per la redazione delle perizie necessarie per la compilazione e l’invio delle richieste di contributo attraverso la piattaforma regionale “Sfinge”, sia per l’istruttoria di primo livello a favore dei Responsabili unici del procedimento dei Comuni.

Lo sportello di Sasso Marconi si trova nei locali al primo piano della palazzina ex-AUSL di via Porrettana 314/2, nel centro cittadino; l’accesso avviene esclusivamente su appuntamento contattando l’ufficio comunale @TUxTU Comunica al num. 051 843534 (h. 8.30-12.30 da martedì a sabato).