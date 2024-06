L’aula all’aperto è composta da sedute fatte di tronchi e da una lavagna in ardesia

Grazie alla donazione del Centro Sociale Campanella da ieri è allestita una nuova Aula verde all’interno del parco didattico della scuola primaria Pelloni Tabanelli, che fa parte dell’Istituto comprensivo 4, che comprende anche la scuola dell’Infanzia G. Pulicari, le scuole primarie G. Pulicari e Campanella e la secondaria I grado A. M. Valsalva.

A comporre l’Aula verde sono 7 tronchi, 2 tronchetti ed 1 lavagna montata su struttura in legno. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza, fra gli altri, di Mauro Tampieri, presidente del centro sociale Campanella, di Giorgio Pelliconi, vice presidente del suddetto centro sociale, della dirigente scolastica dell’Ic 4, Manuela Muscherà, delle insegnanti, di Veronica Bangi, maestra che ha coordinato il progetto Nuova Aula Verde e del vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari.

“L’attenzione del centro sociale Campanella verso il nostro Istituto è un fatto molto bello e prezioso che da diversi anni esprime la piena vicinanza tra il centro sociale ed il quartiere dove sono collocate le nostre scuole. Ancora una volta questa vicinanza si esprime e si concretizza attraverso il dono di un’aula verde” sottolinea la dirigente scolastica dell’Ic 4, Manuela Muscherà.

L’aula verde è una vera e propria aula all’aperto, costituita da sedute fatte di tronchi e da una vera e propria lavagna in ardesia montata su una struttura di legno. “È uno spazio costruito nel grande parco della scuola Pelloni Tabanelli, che verrà utilizzato per realizzare lezioni curricolari e attività didattiche interdisciplinari, per fare esperienze concrete a contatto con la natura, per entrare in relazione diretta con l’ambiente e, soprattutto, per aprire ai bambini e ai ragazzi un orizzonte vastissimo, fatto di scoperte, di sorprese e di varie attività. L’aula verde realizzata all’interno del Parco didattico di Montebello, punto di riferimento per le scuole del territorio imolese, sarà fruibile anche dalle scolaresche in visita e per i numerosi laboratori che vengono svolti in collaborazione con il Ceas Imolese. Un grazie speciale va al centro sociale “Campanella” per la disponibilità, la generosità e la sensibilità dimostrata nel finanziare questa bellissima iniziativa” conclude la dirigente Manuela Muscherà.

“Come ogni anno, il Centro sociale Campanella ha rivolto la propria attenzione alle scuole del territorio. In questo caso, ha donato le strutture per realizzare un’Aula verde, rendendo possibile uno spazio privilegiato per le lezioni outdoor, che valorizza ulteriormente un contesto naturale già di per sé suggestivo. Il centro sociale luogo di aggregazione e di promozione delle relazioni fra le persone, le associazioni e le diverse generazioni riconosce e valorizza la scuola, che è il luogo deputato all’educazione, alla formazione e alla crescita dei bambini. E’ l’incontro fruttuoso fra due realtà diverse fra loro, ma entrambe preziose per il territorio di riferimento. Così tutta la comunità ne trae beneficio” sottolinea Fabrizio Castellari, vice sindaco ed assessore alla Scuola.