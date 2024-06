Il Comune raccomanda file miste nei seggi e particolare attenzione alle persone che hanno diritto ad assistenza in cabina

Sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo.

Il totale degli aventi diritto nel Comune di Bologna è 309.304, di cui 146.960 maschi e 162.343 femmine, a cui si aggiungono 634 elettori comunitari iscritti per le Elezioni del Parlamento Europeo 2024, di cui 192 maschi e 442 femmine. Il totale degli aventi diritto, al netto dei cittadini iscritti all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) che hanno deciso di votare all’estero, dei minori iscritti che alla data delle elezioni non avranno compiuto la maggiore età e degli studenti iscritti che hanno presentato richiesta di voto fuori sede è di 301.994 persone, ed è questo il totale su cui si calcola la percentuale dell’affluenza.

Il Comune raccomanda file miste nei seggi e particolare attenzione alle persone che hanno diritto ad assistenza in cabina

In vista delle elezioni europee che si terranno sabato e domenica il Comune di Bologna ha scritto a presidenti di seggio, scrutatrici e scrutatori per fornire indicazioni su come accogliere elettrici ed elettori in maniera inclusiva alle urne indipendentemente da età, genere, orientamento sessuale, disabilità, religione o provenienza.

In particolare l’indicazione del Comune ai presidenti di seggio è che distribuiscano le elettrici e gli elettori in file miste, anziché dividerli in file differenziate sulla base dei generi femminile e maschile.

Inoltre si raccomanda particolare attenzione verso elettrici ed elettori impossibilitati a votare in modo autonomo e sul loro diritto a farsi assistere in cabina da un accompagnatore.

Dati affluenza e voti scrutinati

Il Comune di Bologna ha attivato, come di consueto, uno spazio web sulla Rete Civica Iperbole https://www.comune.bologna.it/elezioni/europee-2024 per informare i cittadini.

Il Comune di Bologna diffonderà i dati relativi all’affluenza delle ore 23 di sabato 8 giugno e delle 12, 19 e 23 di domenica 9 giugno e progressivamente i risultati dello scrutinio su questa piattaforma in continuo aggiornamento.

L’Ufficio Stampa del Comune di Bologna provvederà a inviare alle redazioni i dati relativi all’affluenza delle ore 12, 19 e 23.

Documenti validi per votare

Per accedere al voto è necessario essere in possesso della tessera elettorale personale e di un documento di identità emesso da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché provvisto di foto che assicuri l’identificazione del votante. La ricevuta della richiesta di Carta d’identità elettronica sarà considerata come valido documento di riconoscimento per l’esercizio di voto.

Le persone che sono state derubate o che hanno smarrito la Carta di identità possono recarsi presso gli Urp del Comune senza appuntamento per fare la nuova Carta di Identità, portando copia della denuncia presentata alle forze dell’ordine. A tal fine una sede Urp per ciascun Quartiere effettuerà l’apertura straordinaria sabato 8 dalle 14 alle 20 e domenica 9 dalle 9 alle 20: via Battindarno 123 (Quartiere Borgo Panigale-Reno), via Arno 26 (Quartiere Savena), via Spadolini 7 (Quartiere San Donato-San Vitale), via Santo Stefano 119 (Quartiere Santo Stefano), via Fioravanti 16 (Quartiere Navile).

L’Urp centrale di piazza Maggiore (Quartiere Porto-Saragozza) sarà aperto sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23.

Si ricorda inoltre di verificare se la tessera elettorale ha spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione al voto.

Nel caso tutti gli spazi fossero esauriti, occorre rinnovare la tessera. È possibile farlo presentandosi allo Sportello rilascio tessere elettorali dell’Ufficio Elettorale di piazza Liber Paradisus 10, piano terra. Nella settimana precedente il voto, lo sportello osserverà l’apertura straordinaria con orario continuato:

sabato 8 giugno dalle 8 alle 23;

domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

La tessera elettorale può essere ritirata personalmente o da altra persona munita di delega e del documento dell’interessato presso l’Ufficio elettorale.

Per ricevere la nuova tessera è necessario esibire la precedente tessera elettorale esaurita negli spazi.

In caso di tessera smarrita, per ottenere il duplicato non è necessario presentare nessuna documentazione.

Provvedimenti del traffico e navette Tper

Sabato 8 dalle 14 e domenica 9 tutto il giorno, per favorire gli spostamenti verso i seggi elettorali, è sospeso il divieto di accesso, circolazione e sosta nella Zona a Traffico Limitato e quindi il sistema di telecontrollo SIRIO non sarà attivo. Rimangono valide le restrizioni relative all’area T-days (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi), via dei Falegnami e Strada Maggiore, Zona Universitaria e piazza San Francesco.

Saranno inoltre in funzione due servizi dedicati di bus: