Lavori in programma per domani, lunedì 24, e martedì 25 giugno

Lunedì 24 e martedì 25 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, si svolgeranno i lavori di asfaltatura e manutenzione stradale in via Pisacane e via della Resistenza.

Pertanto, in base allo stato di avanzamento degli interventi, verranno apportate le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale, lungo le vie Pisacane e via della Resistenza, nel tratto tra la via Leopardi e la via Lenci: istituzione del senso unico alternato di circolazione ove possibile, in base alle esigenze di cantiere, in alterativa sarà deviata la circolazione; restringimento della carreggiata in corrispondenza dell’area di cantiere; chiusura temporanea del tratto di strada, in base alle esigenze di cantiere.

Il costo di questi lavori rientra fra le risorse messe a disposizione da una recente variazione bilancio, sulla base della previsione di maggiori spese per il potenziamento della sicurezza stradale pari a 300.000 euro, finanziate dall’avanzo vincolato, in base a quanto previsto dal Codice della strada (il 50% dei proventi delle multe deve essere destinato alla manutenzione e ammodernamento delle strade).