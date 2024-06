Per la prima volta il team dell’Università di Bologna che concorre alla Formula SAE avrà come main partner, l’anima tech di Gi Group Holding, che metterà a disposizione il proprio know how ingegneristico

Combinare un ricco bagaglio di competenze ingegneristiche con l’eccellenza accademica e la passione per il motorsport. È questo l’obiettivo della partnership tra Enginium, anima tech di Gi Group Holding, la prima multinazionale italiana del lavoro, e UniBo Motorsport, il Racing Team ufficiale dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna.

La stretta collaborazione tra le due realtà è frutto di un impegno condiviso nella ricerca e nell’innovazione, elementi sempre più cruciali per lo sviluppo di prodotti all’avanguardia come, ad esempio, i veicoli elettrici, dove è richiesta una competenza sempre più avanzata in ambito tecnologico.

Enginium, in veste di main partner, fornirà supporto tecnico e tecnologico avanzato agli studenti del Team UniBo Motorsport avvalendosi dei migliori professionisti del mercato che vantano un’ampia esperienza in diverse aree di business, tra cui proprio quella dell’automotive.

Questa partnership offre un’opportunità unica per fare la differenza e sviluppare insieme progetti innovativi, con particolare attenzione al campionato automobilistico studentesco, la Formula SAE. La competizione coinvolge oltre 500 università da tutto il mondo, in cui ogni team è composto da studenti universitari che rivestono i ruoli di piloti e ingegneri progettisti.

“Questo sodalizio rappresenta un’occasione unica per mettere a disposizione le nostre competenze nel settore automotive e supportare il talento e la creatività degli studenti del team UniBo Motorsport che trova il suo punto di forza nella condivisioni di valori quali ricerca e innovazione, istruzione e sostenibilità – dichiara Mario del Vecchio, Managing Director di Enginium – Siamo entusiasti di contribuire al successo di questo progetto e di vedere i risultati concreti di questa collaborazione nelle prossime competizioni, ma anche di poter essere davvero vicini ai giovani alimentando la loro passione e creando sinergie con il mondo accademico anche in ottica di futuro professionale“.

“Questa partnership rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro team – afferma Riccardo Lutti, Team Leader di UniBo Motorsport – Enginium offre consulenza a tantissimi settori, permettendoci di attingere a una vasta gamma di conoscenze per supportare il nostro sviluppo. Siamo entusiasti di lavorare con un partner che condivide i nostri valori di innovazione e sostenibilità. Speriamo che nel tempo questa collaborazione si possa rafforzare sempre di più, portando risultati eccellenti per entrambe le realtà”.