I soci del Consorzio hanno votato in Assemblea anche il provvedimento in merito alla governance alla guida dell’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’

Approvazione del bilancio consuntivo 2023 ma non solo nel corso dell’Assemblea odierna dei soci del CON.AMI. Durante la seduta, infatti, è stato votato all’unanimità anche il provvedimento in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società Formula Imola S.p.A.. Una realtà in house 100% CON.AMI che costituisce lo strumento necessario per la migliore realizzazione da parte del socio unico, nell’ambito della concessione amministrativa rilasciata dal Comune di Imola, dell’attività di gestione ordinaria dell’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola quale servizio di interesse generale.

L’Assemblea consortile, analizzati i positivi risultati gestionali maturati nel corso del precedente mandato e con la volontà di mantenere inalterata l’attuale governance societaria anche in ottica di continuità per garantire la proficua programmazione degli eventi già calendarizzati, ha deliberato di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Formula Imola S.p.A. i seguenti nominativi che resteranno in carica per tre esercizi:

• Gian Carlo Minardi – Presidente del Consiglio di Amministrazione

• Susanna Caroli – consigliere

• Aldo Costa – consigliere

• Augusto Machirelli – consigliere

• Valeria Vignali – consigliere

Alla suddetta deliberazione farà seguito l’iter di nomina ufficiale da parte l’Assemblea della società Formula Imola S.p.A. che si terrà agli inizi di luglio.

“Abbiamo scelto di confermare un CdA composto da varie competenze e numerose esperienze, che rappresentano un valore aggiunto per la gestione e la crescita dell’Autodromo, struttura sempre più polifunzionale, sostenibile e protagonista con numerosi e diversificati eventi. Una scelta di continuità, quindi, volta al consolidamento dei risultati raggiunti in questi anni e al proseguimento di un percorso virtuoso di crescita e sviluppo, che ha visto il circuito crescere fortemente in termini di presenze, manifestazioni e interessi, rappresentando sempre più un volano per la città, i territori del Consorzio, l’Emilia-Romagna e l’Italia”, commentano insieme Marco Panieri, presidente dell’Assemblea dei Sindaci del CON.AMI e primo cittadino di Imola, e Fabio Bacchilega alla guida di CON.AMI.