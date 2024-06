Domenica 30 giugno transiterà la seconda tappa della Grande Boucle, percorrendo quasi un giro dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari,per poi attraversare la città in direzione Bologna

Tutto è pronto per lo storico passaggio del Tour de France da Imola, domenica 30 giugno. La seconda tappa della Grande Boucle edizione 2024, la corsa di bici più vista al mondo (è il terzo evento sportivo più seguito, dopo Olimpiadi e Campionati del mondo di Calcio) transiterà da Imola.

La tappa, Cesenatico – Bologna, di 199 km, verrà dedicata a Marco Pantani: arriverà a Imola seguendo il percorso dei Campionati del Mondo di Ciclismo dei 2020, affrontando anche la ormai mitica salita della Gallisterna, per concludersi poi nel capoluogo felsineo, dopo un percorso impegnativo che comprende 2 salite a San Luca.

Il percorso e la chiusura delle strade

L’arrivo in territorio imolese è previsto alle ore 14,47, mentre la carovana inizierà a passare circa 2 ore prima della gara. I corridori arriveranno nel territorio di Imola percorrendo via Sabbioni, via Ghiandolino, poi entreranno in “Autodromo Enzo e Dino Ferrari” alla curva Piratella e percorreranno quasi un giro di pista, nel suo senso di marcia, passando davanti ai box e uscendo da sotto la Torre, per voltare sul ponte di Viale e percorrere tutto il viale per raggiungere Viale Zappi, Piazzale Bianconcini, Viale Saffi, Viale D’Agostino, Viale Amendola, via Emilia Ponente SS9, e proseguire con direzione Bologna.

Dalle ore 11,30 alle ore 15.30 le forze dell’ordine e gli addetti alla sicurezza presidieranno il percorso sopra indicato per gestire la circolazione. La circolazione sarà ripristinata almeno 15 minuti dopo il passaggio della gara.

Divieto di sosta con rimozione veicoli

Domenica 30 Giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.30 è istituito il divieto di sosta con rimozione veicoli nelle seguenti vie e strade: VIA SABBIONI; VIA GHIANDOLINO (tratto fra incrocio con Via Sabbioni e ingresso dell’Autodromo); VIALE DANTE; PIAZZALE DA VINCI; VIA G.B. ZAPPI (tratto fra incrocio Via Mazzini e Piazza Bianconcini); PIAZZA BIANCONCINI (tratto tra incrocio con Via Zappi e la rotonda di viale Zappi e l’incrocio con la Piazza dal civico 21/A al civico 3); VIALE A. SAFFI (tratto tra la rotonda Piazza Bianconcini e l’incrocio con Viale D’Agostino e Via Villa Clelia, con l’esclusione delle aree di sosta poste sulla parte rialzata della strada nel tratto tra il civico 10/A di Piazzale G. dalle Bande Nere l’intersezione con Viale F. D’Agostino e Via Villa Clelia); VIALE D’AGOSTINO (tratto compreso tra la l’intersezione con Via Villa Clelia e Viale A. Saffi e l’intersezione con Viale G. Amendola); VIALE AMENDOLA; VIA EMILIA PONENTE.

Rimozione contenitori per i rifiuti

E’ stato disposto che nella giornata di domenica 30 giugno 2024 non debbano essere presenti contenitori per rifiuti lungo il percorso interessato dalla manifestazione. Si chiede alle attività commerciali di non esporli.

Inoltre, è stata disposta la rimozione di cassonetti e chiusura dei cestini da parte di Hera lungo il percorso interessato dalla manifestazione.

La manifestazione potrà comportare disagi per i cittadini residenti e l’Amministrazione comunale si scusa fin d’ora per questo, confidando nella loro gentile collaborazione. Ricordiamo che oltre alla apposita segnaletica stradale lungo le vie sulle quali transiterà la gara, giorni fa il Comune ha inviato a tutti i residenti nelle strade interessate dal passaggio del Tour de France una lettera per informali del transito. Nella suddetta lettera, i cittadini sono inoltre invitati a custodire gli animali domestici con il massimo scrupolo, al fine di evitare qualsiasi forma di pericolo.

Le iniziative organizzate per il passaggio del Tour

Imola si farà trovare pronta per accogliere al meglio il passaggio del Tour de France e ha organizzato, per tutti coloro che sono interessati, una mattinata all’insegna del mondo della bicicletta. In Autodromo, e più precisamente in Piazza Senna e in pista, sarà possibile infatti trovare attività in attesa del passaggio della corsa, praticamente dalle ore 8 alle ore 16. Innanzitutto, la pista sarà aperta alle biciclette dalle ore 8 alle ore 11: in tal modo si potrà percorrere il tracciato che poche ore dopo vedrà il passaggio dei corridori in gara. Si ricorda che per girare in pista in bicicletta è obbligatorio l’uso del casco. Sempre dalle ore 8, Ciclistica Santerno, UISP e Triathlon organizzano un raduno autogestito, con partenza da Piazza Senna, comprensivo di ristoro finale. Sempre le associazioni sportive organizzano, gratuitamente, un percorso bici per bambini, aperto a tutti. Dalle ore 8 alle ore 16, Piazza Senna sarà animata con le proposte musicali di Radio Bruno, il negozio shop Autodromo, simulatori e attività di ristorazione in collaborazione con Carburo e Doppio Malto. L’associazione AVER (Associazione Velocipedisti eroici romagnoli) proporrà una esposizione di rare bici da corsa storiche. Mentre dalla Torre, lato pista, verrà esposto il grande striscione “Senna30Years”.

Dove seguire l’evento

Per gli appassionati, oltre alla diretta televisiva, sarà possibile seguire la corsa lungo la pista dell’Autodromo. Dalle ore 13, infatti, sarà possibile entrare in Autodromo e direttamente in pista, a piedi, e dirigersi lungo il percorso, ai lati della pista, per poter assistere al passaggio della gara direttamente dal tracciato. Inoltre, le tribune centrali dell’Autodromo saranno aperte, a disposizione di chi vorrà vedere la gara anche sul maxischermo che proietterà le immagini della corsa in diretta. Naturalmente sarà possibile seguire il passaggio del Tour de France anche lungo tutte le altre strade di Imola che saranno percorse dai corridori. L’invito, per chi sarà presente, è quello di vestirsi con qualcosa di giallo.

“Il passaggio del Tour de France dall’Emilia-Romagna e da Imola rappresenta un momento storico di grande valore per la città, considerando anche quanto Imola coltivi da tempo un rapporto profondo con il ciclismo, fin dai Campionati del Mondo del 1968, con la storica vittoria di Vittorio Adorni e negli anni successivi, fino ai Campionati del Mondo del 2020 e ai Campionati Italiani del 2021 – commenta il sindaco Marco Panieri -. La città è pronta ad accogliere il Tour de France e a vivere l’emozione del suo passaggio con iniziative dedicate. Come sempre, Imola metterà in risalto i suoi luoghi di eccellenza, fra i quali il più iconico è senza dubbio l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che verrà in parte percorso dai ciclisti in gara al Tour e sarà il biglietto da visita più immediato per il nostro territorio. Voglio ringraziare gli enti e i partner, a cominciare dalla Regione Emilia-Romagna e da Formula Imola, che si sono attivati e hanno lavorato per questo prestigioso risultato”.