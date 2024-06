Dall’8 luglio entra in vigore il divieto di transito veicolare e pedonale su via Gamberi

Scattano l’8 luglio alcune importanti modifiche alla viabilità nella zona di San Lorenzo, necessarie per consentire lo svolgimento di una serie di lavori programmati da Autostrade per l’Italia nel sottovia autostradale di via Gamberi.



I lavori, eseguiti dalla ditta Frantoio Fondovalle, prevedono il potenziamento del sistema di raccolta delle acque e il rifacimento della pavimentazione stradale: si tratta di interventi che completano la riqualificazione del sottovia Gamberi, iniziata in questi giorni con le preliminari operazioni di pulizia e spurgo.



Dalle 8 di lunedì 8 luglio entra così in vigore il divieto di transito veicolare e pedonale su via Gamberi, dal civico 5/3 allo svincolo di intersezione con la Nuova Porrettana. Il divieto si applica in modo continuativo, quindi anche in orario notturno, fino alla conclusione dei lavori, prevista entro il termine massimo del 5 agosto. Di conseguenza, i civici di via Gamberi dal 48 al 14 e dal 13 al 7/3, così come i laghetti di Porziola, potranno essere raggiunti esclusivamente da via Ponte Albano.



Per effetto della chiusura del sottovia, per tutta la durata gli interventi resta inoltre chiuso – in entrata e in uscita – lo svincolo “Zona industriale San Lorenzo” della SS 64 Var. Nuova Porrettana. Per raggiungere la zona industriale di Cà de Testi occorrerà dunque utilizzare la viabilità interna alla città: per consentire il passaggio ai mezzi pesanti, è stato temporaneamente sospeso il divieto di transito per i veicoli superiori a 7,5 t. su viale Kennedy, via Porrettana, via Ponte Albano e via S. Lorenzo.