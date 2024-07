L’assessore Andrea Corsini: “Un servizio voluto dalla Regione con un investimento di 5,6 milioni in più all’anno”

Quasi 36mila mila viaggi in più, rispetto al 2023, sulla prima linea passante del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM1 Pianoro-Porretta) nelle prime due settimane di attivazione.

Nel 2023 infatti, nelle due settimane successive al cambio orario (11-24 giugno), erano stati effettuati 117.147 viaggi mentre nello stesso periodo di quest’anno (9-22 giugno 2024) sono ben 153.084 cioè 35.937 in più.

Numeri importanti anche per le stazioni urbane di Bologna su questa tratta: a Bologna S.Vitale 5.806 viaggi in più (+2.077 sul 2023), a Bologna Mazzini 3.945 (+1886), a Bologna S.Ruffillo 3.305 (+1.243).

Così come sul versante di Pianoro: + 1.166 a Rastignano, +496 a Musiano-Pian Di Macina e + 17 a Pianoro.

Il servizio mostra una certa tenuta anche nelle stazioni della montagna, dove il cambio orario ha registrato le preoccupazioni delle associazioni degli utenti, ma si registra comunque un lieve aumento dell’utenza: a Porretta Terme +67, a Riola + 49 e a Vergato + 150.

“La prima linea passante con nuove corse, meno cambi di treno e risparmio di tempo si sta dimostrando un successo oltre ogni aspettativa – è il commento della consigliera metropolitana Simona Larghetti -. Se si offre un servizio alle persone queste scelgono il treno al posto dell’auto a vantaggio di tutta la collettività. Continuiamo il confronto con i pendolari per assestare tutte le criticità durante l’estate, che abbiamo scelto come periodo di adattamento insieme alla Regione, per arrivare a settembre con l’inizio delle scuole con il servizio a pieno regime, grazie anche alla riattivazione delle linee che subiscono lavori di manutenzione e adeguamento durante il mese di agosto”.

“Un servizio voluto dalla Regione con un investimento di 5,6 milioni in più all’anno per potenziare le frequenze che, a pieno regime, saranno di quattro treni all’ora – afferma l’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini-. Siamo convinti che il trasporto pubblico locale possa diventare davvero competitivo e vantaggioso rispetto alla mobilità privata, con benefici per le cittadine e i cittadini e per la viabilità delle nostre città. Insieme al Comune e alla Città metropolitana di Bologna vogliamo contribuire a rafforzare un servizio che, ne siamo convinti, sarà sempre più apprezzato da chi si deve spostare ogni giorno per studio e lavoro”.

L’attivazione della prima linea passante Porretta-Pianoro (SFM1), che prevede il prolungamento della corsa dei treni provenienti da Porretta e Marzabotto, fino a Pianoro, dopo la sosta a Bologna con un risparmio di tempo di oltre mezz’ora per chi viaggia da Porretta a Pianoro (1h40 rispetto alle 2h10 attuali) è parte dell’accordo tra Regione Emilia-Romagna, Comune e Città metropolitana di Bologna e entrerà a pieno regime nelle due direzioni a partire dal 9 settembre.

Le istituzioni continueranno a monitorare il tasso di puntualità sulla linea: al momento è in linea con quello dell’anno scorso (giugno 2023: 96,2%, giugno 2024: 96,3%) anche se, in particolare dopo la metà del mese, si sono verificati alcuni eventi che hanno influenzato la regolarità del servizio: il 16 giugno lo sciopero di 24 ore del personale ferroviario; il 20 il rinvenimento di un cadavere nel nodo di Bologna con ripercussioni su tutto il nodo e il 21 la segnalazione di estranei in linea in fascia pendolare pomeridiana.