L’Enpa opera nel territorio comunale in base a una convenzione stipulata con il Comune

L’Amministrazione comunale ringrazia l’Enpa di Castel San Pietro Terme e i suoi volontari per l’ottima attività che svolge in convenzione con il Comune occupandosi di gatti e colonie feline nel territorio comunale, e rassicura la cittadinanza in particolare sulla corretta gestione dell’oasi felina n. 28 che si trova in via Viara, nell’area del Lungo Sillaro, come risulta anche dal sopralluogo effettuato congiuntamente dai referenti comunali e dai funzionari dell’Ausl di Imola.

L’intervento del Comune fa seguito alle preoccupazioni espresse da alcuni cittadini e alle segnalazioni di apparente stato di abbandono dell’area, pubblicate nei giorni scorsi da un’agenzia di stampa locale.

«L’oasi felina n. 28 è gestita da tre volontari di Enpa Castel San Pietro Terme nell’ambito della convenzione in corso con il Comune – spiega l’ufficio comunale che si occupa di Polizia amministrativa, sanitaria e veterinaria -. E’ costituita da circa 25 gatti, tutti in buono stato di salute (cosi come accertato nel recente sopralluogo da parte dei veterinari dell’Ausl di Imola), nutriti e abbeverati quotidianamente dai volontari Enpa, che puliscono tutti i giorni i contenitori del cibo e dell’acqua. I recipienti sono posizionati in zone dotate di copertura e sopraelevate dal terreno, ma aperte ai lati, in modo che siano facilmente accessibili ai gatti».

L’area verde dell’oasi felina è periodicamente sfalciata da una ditta specializzata, per consentire ai volontari la gestione dei gatti presenti ed il prossimo sfalcio è programmato entro il prossimo lunedì.

In una piccola zona dell’oasi sono stati rilevati dei materiali abbandonati da parte di ignoti, dei quali l’Amministrazione Comunale sta organizzando la rimozione.

«Ringrazio il Comune di Castel San Pietro Terme per il sostegno e per l’apprezzamento espresso sulla nostra gestione delle oasi feline – afferma Monica Monti, presidente di Enpa Castel San Pietro Terme -. Il Comune ci è sempre stato vicino per ogni problematica che si è presentata nel corso degli anni. D’altra parte la convenzione che abbiamo si sta protraendo dal 1998, e se il Comune non fosse stato soddisfatto della nostra gestione, l’avrebbe interrotta. Inoltre colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri volontari e volontarie, in particolare Laura, Sabrina e Daniele che si occupano dell’oasi n. 28, per l’attenzione e l’amore con cui si prendono cura dei gatti e dell’ambiente in cui vivono».

«Desidero precisare – aggiunge la presidente Monti – che le fotografie pubblicate riguardano una zona che da tempo non viene utilizzata da Enpa per la gestione dei gatti».

Enpa cerca nuovi volontari: «Chi ha voglia di dare amore e dedicare tempo agli animali, può mandare un messaggio al mio numero: 373 8551031» conclude Monica Monti.