Il servizio è stato prorogato fino alla fine dell’anno nei 27 comuni della provincia di Bologna colpiti dall’alluvione dello scorso anno

Per agevolare i cittadini colpiti in Emilia-Romagna dall’alluvione dello scorso anno, Poste Italiane informa che fino al 31 dicembre 2024 è possibile usufruire gratuitamente del servizio Seguimi.

Il servizio, dedicato a tutti coloro che non hanno ancora definito la propria situazione abitativa, permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo, è valido per la corrispondenza destinata in Italia e all’estero e può essere prorogato dagli interessati contattando il numero verde 800.003.333.

Il servizio è riservato ai residenti dei 27 comuni colpiti dall’alluvione dello scorso anno e sono i seguenti: Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice, Loiano, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, servizio gratuito in tutto il territorio comunale.

In altri comuni del bolognese il servizio rimane gratuito limitatamente ad alcune frazioni o vie maggiormente colpite: Bologna, limitatamente alla frazione Paleotto; Budrio per zone di Prunaro, Vigorso e Vedrana; Castel Guelfo di Bologna limitatamente alla località capoluogo ovest; Castel Maggiore limitato alle frazioni di Castello; Castel San Pietro Terme per le frazioni Gaiana e Montecalderaro, Molinovo e Gallo Bolognese e il capoluogo parco lungo Sillaro; A Castenaso limitato alle frazioni Fiesso, XXV Aprile e Laghetti Madonna di Castenaso; Dozza limitato al capoluogo; Imola per le frazioni di S. Prospero, Giardino, Sasso Morelli, Spazzate Sassatelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di San Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese; Marzabotto, via Mazzagatti 1-3-5/2-7-9-11-13-15-17-19-21 e via Montepolo 6-8; Medicina limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova; Molinella nelle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine; Monte San Pietro nelle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola; Ozzano dell’Emilia limitatamente a Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Ca’ del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale; Pianoro nelle frazioni di Paleotto, Botteghino e Livergnano; San Benedetto Val di Sambro Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle; San Lazzaro di Savena precisamente a Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna; A Sasso Marconi nelle frazioni di Mongardino e Tignano e infine nel comune di Valsamoggia limitatamente a Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

Con questa iniziativa Poste Italiane conferma la propria vicinanza e attenzione alle popolazioni colpite da eventi catastrofici.