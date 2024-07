L’intervento è eseguito nell’ambito della convenzione fra Consorzio della Bonifica Renana e Comune di Castel San Pietro Terme

Proseguono i lavori di consolidamento delle fondazioni stradali in corso al km 9+200 di via Tanari in località Varano, nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme. L’intervento, progettato ed eseguito dal Consorzio della Bonifica Renana, aveva preso il via il 6 maggio e la riapertura al traffico era inizialmente prevista per il 6 luglio, ma, viste le molte giornate di pioggia occorse durante il mese di maggio e, soprattutto, vista la necessità di intervenire su un’area più ampia della fondazione stradale che era stata danneggiata dagli eventi meteo del maggio 2023, la data di riapertura della strada al transito a senso unico alternato è stata spostata a martedì 16 luglio.

Fino alla riapertura del tratto di via Tanari interessato dai lavori, l’accesso alla frazione di Montecalderaro è comunque garantito dalla omonima via, che inizia presso la località di Palesio.

L’intervento è eseguito nell’ambito della “Convenzione tra il Consorzio della Bonifica Renana e il Comune di Castel San Pietro Terme per la programmazione di interventi di bonifica nel territorio comunale di pianura e di montagna nel periodo 2022-2024”, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 31 maggio 2022. L’importo del quadro economico dell’intervento è di 130.000 euro ed è finanziato per 80.000 euro dal Comune e per la restante parte dal Consorzio della Bonifica Renana.