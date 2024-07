Appuntamento questa sera, 15 luglio alle ore 21, con l’appuntamento di chiusura della rassegna letteraria

Gran finale a Villa Pallavicini per l’ultima serata di LIBeRI, la rassegna letteraria organizzata nel Parco “Villaggio della Speranza” di Villa Pallavicini che fa parte di Bologna Estate 2024 (il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna-Territorio Turistico Bologna-Modena): questa sera, lunedì 15 luglio alle 21.00, sul palco della Cittadella della speranza saliranno Agnese Pini, direttrice di QN e già ospite della precedente edizione della manifestazione, e Don Luigi Maria Epicoco, sacerdote, teologo e scrittore salito agli onori delle cronache per la penna felice grazie alla quale redige “La parola del giorno”, commento quotidiano al Vangelo che, grazie al passaparola, oggi raggiunge decine di migliaia di persone attraverso messaggi e chat di whatsapp.

Si chiude così l’edizione dei record per la manifestazione che, giunta al quarto anno, continua a raccogliere successi crescenti: oltre 3.000 le presenze nel corso delle prime sei serate, più di 21 ospiti sul palco con un’affluenza da top ten nel cartellone di Bologna Estate. Un successo trainato anche dalla scelta di arricchire l’offerta della kermesse con diversi appuntamenti in ogni data: 15 i giovani cantanti del Liceo Musicale Dalla che hanno riempito di musica gli AperiLiberi e 7 i giovani poeti e scrittori che hanno trovato opportunità di visibilità e spazio per raccontarsi nel Giardino di Dante, alle 19 di ogni data. Un successo conseguito anche grazie al prezioso contributo dei collaboratori della Fondazione Gesù Divino Operario e delle decine di volontari che hanno permesso il funzionamento degli stand gastronomici gestiti dalle famiglie ospiti del Villaggio della Speranza le cui piadine, tigelle e crescentine hanno allietato il palato degli ospiti presenti durante l’edizione 2024 di LIBeRI.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto da LIBeRi – commenta Don Massimo Vacchetti, responsabile diocesano per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero e “motore” di LIBeRI -: questa manifestazione rappresenta una proposta culturale unica nel panorama di Bologna Estate e la risposta del pubblico dimostra come la presenza di un’offerta che parla al mondo cattolico nell’estate bolognese risponde a un’esigenza chiara ed evidente. LIBeRI, con le sue sette serate dell’edizione 2024, rappresenta il culmine di un lavoro lungo tutto l’anno nel segno dell’amicizia, della collaborazione e della volontà di aprire alla città un luogo unico come il Villaggio della Speranza, dove il volontariato e l’impegno condiviso rappresentano un’esperienza quotidiana. Con entusiasmo vediamo il nostro parco diventare, anno dopo anno, il più frequentato dopo Piazza Maggiore e questo ci spinge a lavorare sempre di più e meglio per l’edizione 2025. Perché, statene certi, LIBeRI tornerà!”

Riflettori puntati fra cielo e terra

Niente fuochi d’artificio veri e propri, per il gran finale, quindi, ma sicuramente un dialogo torrenziale con al centro la storia del Novecento, segnata da due conflitti mondiali, paure e sofferenze eppure rinfrescato dalla vita e dalla fede di grandi mistici come San Pio, il frate di Pietrelcina, Madre Speranza, la religiosa di Spagna, e Natuzza Evolo, la mistica calabrese, sposa e madre di cinque figli. Cos’ha voluto dirci Dio attraverso di loro e attraverso un secolo così turbolento? Quale filo conduttore “celeste” lega figure così diverse eppure capaci di testimoniare il medesimo amore per Dio e di proiettarlo sul prossimo, su chiunque abbia bussato alla loro porta, come una carezza sul cuore? Sarà una serata in cerca delle risposte a queste domande, alla scoperta dell’attualità di figure come Caterina da Siena, Francesco d’Assisi, Teresa d’Avila e molti altri. Perché per capire come affrontare gli inciampi e le avversità di ogni giorno, le vite dei santi e mistici cristiani possono essere di grande aiuto. Un aiuto di cui ognuno, probabilmente, ha davvero bisogno.

Ultimo appuntamento anche con gli AperiLIBeRI, apprezzata formula che ha fatto il suo esordio nell’edizione 2024 della manifestazione: alle 19 Francesca Serragnoli presenta “Non è mai giorno, non è mai notte” (Intero Poesia Editore).

La rassegna letteraria LIBeRI è promossa dalla Fondazione Gesù Divino Operaio, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Bologna e con il sostegno del Comune di Bologna tramite Bologna Estate, Associazione Korabi, Banca di Bologna, ResArt, Petroniana Viaggi, Orma Comunicazione, SCS Consulting, Gruppo Morini, Casalini&Co., Asterix, Arcadia Impianti, Toyota Material Handling, Reno Group e Federico Asta.