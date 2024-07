Il Comune mette a disposizione 400 euro di incentivo a famiglia; le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre

Riapre il Bando del Comune di Imola per l’erogazione di incentivi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, finanziato grazie al programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (PRIMUS). Il finanziamento complessivo messo a disposizione del Comune è di 44.000 euro e ha permesso dal 25 settembre al 3 luglio 2024 di soddisfare 71 richieste di contributo per un totale di 27.723,50 euro. La riapertura del bando, che avrà come nuova scadenza il 30 novembre 2024, consentirà di erogare gli ulteriori 16.276,50 euro rimanenti.

L’incentivo all’acquisto biciclette a pedalata assistita è una delle azioni del progetto “Collegamenti ciclabili a Nord-Ovest Imola Byke Friendly” che ha previsto inoltre la realizzazione di una parte del sottopasso ciclopedonale di Pontesanto, per l’altra parte finanziato dal progetto “Bike to work” e la realizzazione della pista ciclopedonale in sede propria di collegamento tra questo sottopasso e il sottopasso ferroviario N8.

Biciclette a pedalata assistita

Per Biciclette a pedalata assistita si intende biciclette dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare, e che rispondano all’art.50 del codice della strada; si intendono biciclette per uso urbano, non sportivo e non professionale.

Possono richiedere l’incentivo le persone fisiche residenti nel Comune di Imola e sarà possibile usufruire degli incentivi una sola volta e per una sola bicicletta per nucleo familiare. Non sarà possibile richiedere contributi erogati da altri enti pubblici per il medesimo mezzo acquistato.

Entità e modalità erogazione del contributo

L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei beneficiari, viene fissato in 400,00 € per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita. In ogni caso l’incentivo concesso ai beneficiari non potrà superare il 50 % della spesa sostenuta per il solo acquisto della bicicletta.

Gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica, acquistati con documentazione fiscale italiana. Ogni singolo veicolo può accedere una sola volta al contributo. Il beneficiario del contributo concesso si impegna a detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno due anni dalla data di acquisto. L’incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA. Non vengono riconosciute, ai fini del calcolo dell’incentivo, eventuali spese di spedizione/trasporto e per accessori.

I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande e non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni statali o con incentivi erogati da altri Enti o Amministrazioni sul medesimo oggetto. Per l’ammissione al contributo, i mezzi dovranno rispettare tutta la normativa vigente in materia di omologazione e circolazione sulla strada.

Come fare domanda

Le domande per l’assegnazione di incentivo, redatte in bollo, devono essere presentate a partire da martedì 16 luglio fino al 30 novembre 2024 esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

invio alla Posta Elettronica Certificata di Area Blu S.p.A. – areablu@cert.areablu.com

consegna della documentazione cartacea allo Sportello al Cittadino di Area Blu S.p.a. in Via Emilia, 143 (Galleria del centro cittadino) aperto dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 14:15 escluso festivi;

tramite raccomandata con Ricevuta di Ritorno, indirizzata alla Sede Legale di Area Blu S.p.A. (via U. Lambertini, 6 – 40026 Imola – BO).

Per informazioni ci si può rivolgere allo Sportello al cittadino di Area Blu S.p.a.

“L’incentivo nasce con l’obiettivo di contribuire all’acquisto di bici a pedalata assistita che sono uno strumento importante per facilitarne l’utilizzo anche per distanze più lunghe, in particolare per gli spostamenti quotidiani come quelli casa-lavoro, consentendo così di ridurre il traffico, migliorare la qualità dell’aria e allo stesso tempo promuovere il benessere delle persone – spiega Elisa Spada, assessora Ambiente e Mobilità Sostenibile –. Questa azione è tanto più efficace se vista in sinergia con gli interventi alle infrastrutture della mobilità dolce che ci hanno permesso e permetteranno di estendere la rete delle ciclabili, in particolare nella zona industriale e nel collegamento con le frazioni o di sbloccare flussi importanti, come i sottopassi N8 e Pontesanto”.