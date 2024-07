Prima l’incontro con i bambini moldovi ospiti dell’associazione “Insieme per un futuro migliore” e poi la visita in municipio dove è stato ricevuto dal sindaco Marco Panieri

L’Ambasciatore della Repubblica Moldova in Italia, S.E. Anatolie Urecheanu è venuto in visita a Imola, per verificare lo stato del progetto di ospitalità dei minori moldovi realizzato dalla associazione “Insieme per un futuro migliore”, in pieno svolgimento in queste settimane e per incontrare il sindaco Marco Panieri.

“La prima parte della visita ha avuto luogo alla biblioteca ragazzi Casa Piani, dove l’ambasciatore ha incontrato i bambini e le bambine moldave ospiti in queste settimane a Imola. Qui l’ambasciatore è stato accolto in modo caloroso da due dipendenti del Comune di Imola che hanno fatto visitare alla delegazione sia Casa Piani sia la biblioteca comunale BIM – racconta Arena Ricchi, presidente dell’associazione “Insieme per un futuro migliore” -. L’Ambasciatore ha regalato a Casa Piani molti libri in lingua rumena augurandosi che possano essere utili per le attività della biblioteca ed ha parlato a lungo coi ragazzi moldavi, esprimendo grande soddisfazione per la realizzazione del progetto e auspicando che il medesimo continui e progredisca nel tempo anche con attività di scambio con studenti imolesi”.

L’incontro ufficiale con il sindaco Panieri

La seconda parte della visita si è svolta in municipio, con l’incontro ufficiale col sindaco di Imola, Marco Panieri. “Abbiamo accolto e ricevuto, con grande piacere, l’Ambasciatore della Repubblica Moldova in Italia S.E. Anatolie Urecheanu, con il quale abbiamo approfondito le profonde relazioni che da tempo uniscono la nostra città alla Moldova, alla luce della presenza della comunità moldova a Imola e dei possibili scambi sportivi e culturali con il Paese – ha aggiunto da parte sua il sindaco, Marco Panieri -. C’è stata grande disponibilità da parte di entrambi, in un clima molto positivo, nel quale ci si è voluto riaggiornare a nuove e più intense occasioni di confronto. Insieme a me erano presenti il vicesindaco Fabrizio Castellari e il dirigente con delega ai gemellaggi Stefano Mirri, insieme ai quali, con l’Ambasciatore, abbiamo espresso forte apprezzamento per il progetto di ospitalità dei minori moldovi realizzato dalla associazione “Insieme per un futuro migliore”, rappresentata dalla Presidente Arena Ricchi, che in questi mesi ha consentito un forte rafforzamento dei legami fra la Moldova e Imola”.

Ricordiamo che in queste settimane l’associazione “Insieme per un futuro migliore” ha attivato un progetto di ospitalità per 6 bambini/e moldavi, più un’accompagnatrice, provenienti dalla città di Ciuciuleni, nel distretto di Hîncești, al confine con la Romania. Gli ospiti moldavi si fermano a Imola tre settimane, in un appartamento, per poi trascorrere i fine settimana presso alcune famiglie imolesi. Il soggiorno è animato da visite guidate, piscina, gite al mare in collaborazione con AUSER, privilegiando la conoscenza della città e l’inserimento nel tessuto della comunità. “Al termine dell’esperienza ci attende il confronto con le autorità moldove che sono interessate all’ampliamento del progetto, e stiamo già pensando di “adottare” una scuola così come facemmo in Bielorussia” ha concluso Arena Ricchi. La visita odierna dell’ambasciatore rientra in questo ambito.

Per quanto riguarda la comunità moldova a Imola, va ricordato che ad oggi sono 49 gli alunni e le alunne iscritti nelle scuole di Imola, dal nido alle superiori.